Křeče, podání spodem, triumf. Dvaadvacetiletý Svrčina je pátým Čechem v elitní stovce
Pátý český tenista se aktuálně honosí příslušností k elitní stovce žebříčku ATP. Kariérní milník oslavil v Cancúnu dvaadvacetiletý Dalibor Svrčina. Rodák z Ostravy dřel na titul bezmála tři a půl hodiny. Druhou sadu prohrál ze stavu 4:0, bojoval s křečemi, podával i spodem. Nakonec však ve finále challengeru nejvyšší kategorie v Mexiku zdolal Argentince Thiaga Agustina Tiranteho 6:4, 5:7, 6:4, což ho vystřelilo na životní 98. místo.
Dali, Dali, adoptovaly si tribuny v Mexiku Čecha s dětskou tváří a šikovným tenisem. A ten svou šanci využil, na horské dráze si dojel pro zatím největší titul kariéry. Díky němu si přišel na 30 700 dolarů (640 000 korun), především se však nedlouho před třiadvacátými narozeninami stal poprvé v kariéře členem elitní stovky žebříčku ATP. I proto přišlo obrovské dojetí, když Tirante poslal po 3 hodinách a 21 minutách řeže bekhend do sítě a český šampion padl samým štěstím i vyčerpáním na záda. Za pár okamžiků už přebíral trofej od Mary Lezamaové, guvernérky mexického státu Quintana Roo.
„Mám za Dalíka obrovskou radost. Stovka je pro hráče obrovský zlom. Dostanete se do hlavní soutěže grandslamů, jste schopní vydělat za rok o iks peněz víc, které do sebe zase můžete investovat,“ líčí Dušan Lojda, tenisový trenér a expert podcastu Centrkurt, jenž Svrčinu dobře zná z Ostravy.
Titul z Cancúnu byl pro šikulu obdivujícího Novaka Djokoviče už pátým challengerovým v kariéře a třetím letos. V únoru vyhrál v indickém Puné, v březnu vládl v italské Barlettě. A nyní nasadil nejlepší sezoně kariéry korunu. Má v ní zatím bilanci 40:22 a od začátku roku se vyšvihl z 225. příčky na aktuální 98. místo. Po kamarádovi a občasném tréninkovém parťákovi z Ostravy Vítu Kopřivovy, jenž poprvé rozrazil bránu stovky na jaře, je tak momentálně pátým Čechem, jenž mezi elitou aktuálně figuruje.
Čeští tenisté v TOP 100
16. Jakub Menšík (19 let)
21. Tomáš Macháč (24 let)
23. Jiří Lehečka (23 let)
87. Vít Kopřiva (28 let)
98. Dalibor Svrčina (22 let)
Tolik zástupců v top 100 měl český mužský tenis naposledy v říjnu roku 2016 (Tomáš Berdych, Jiří Veselý, Adam Pavlásek, Lukáš Rosol, Radek Štěpánek). Zatímco tehdy stáli ve stovce tři čeští třicátníci, dnes je nejstarší z party stovkařů osmadvacetiletý Kopřiva.
Právě ten si v dubnu v Marrákeši zajistil dvouciferný žebříček triumfem nad Italem Lorenzem Sonegem v dramatu, které to Svrčinovo poslední nápadně připomínalo. Kopřiva vedl 6:2, 5:1, postupně však promarnil šest mečbolů a musel mač zachraňovat ve třetí sadě. Psychická tíha při zdolávání významné hranice padla v Cancúnu i na Svrčinu, jenž Tiranteho drtil 6:4, 4:0, aby ještě druhou sadu prohrál a ve třetí kvůli křečím musel sáhnout i pro podání spodem. Nakonec však dopsal příběh až k happy endu. „Vypíchnul bych, jak koncovku zvládl psychicky. Klobouk dolů,“ gratuloval šampionovi Lojda.
Ten zblízka sleduje, jaké pokroky dělá někdejší talentovaný junior a vrstevník Jiřího Lehečky pod mladým koučem Markem Jaloviecem. Subtilní Svrčina vyrostl jen do 178 centimetrů, tenis má založený na extrémní herní inteligenci, šikovnosti, skvělém pohybu a bekhendu. Forhend a především podprůměrné podání ho ale obvykle držely zpátky. „Za poslední dobu oba tyhle údery hrozně zlepšili a již není jen obranářem. Dalík nikdy nebude žádný střelec, ale hraje čím dál aktivněji, když zapracovali zvlášť na procentu prvního servisu a jeho umístění,“ podotýká Lojda na adresu tenisty, jenž pochází z lékařské rodiny. Táta Dalibor je anesteziolog, maminka Zuzana pracuje na interně. „Má super rodiče. Nemluví mu do tenisu, oba jsou hrozně milí,“ líčí Lojda.
Vystoupit z komfortní zóny
Svrčina, fanoušek rapu a herce Leonarda DiCapria, se prosadil mezi juniory již coby patnáctiletý a vysloužil si nálepku nového Tomáše Berdycha. Při přechodu mezi dospělé ale i kvůli fyzickým limitům dlouho hledal cestu. Našel ji v trpělivosti, tvrdé práci a celostním přístupu k životu.
Na nedávné tisícovce v Torontu, kde jako lucky loser držel ve 2. kole krok s někdejší světovou jedničkou Daniilem Medveděvem, líčil pro stránky ATP, že je vášnivým čtenářem. Za Atlantik vyrazil se dvěma knihami – jednou o Buddhismu a druhou od motivačního řečníka a ultramaratonce Davida Gogginse s názvem Never Finished. „Líbí se mi, jak jde vždy až na hranici vlastních limitů. Spousta lidí je dnes pohodlných, přitom vystoupit z komfortní zóny je moc důležité. Člověk má dělat i to, co se mu nechce. A třeba po ránu místo hodiny koukání do telefonu tenhle čas raději věnovat tomu, že uděláte něco sám pro sebe,“ tvrdil s tím, že sám se naučil ráno a večer cvičit jógu či protahovat tělo. „I když jsem unavený, nikdy nevynechám,“ líčil s tím, že mu je velmi blízký přístup k životu Novaka Djokoviče. „Je hodně chytrý. Líbí se mi, jak přemýšlí a snaží se pochopit celý život, nejen tenis.“
Z komfortní zóny bude muset v příštích hodinách vystoupit i Svrčina sám. Kvůli titulu z Cancúnu měl jen minimum času na to, aby se přemístil z Mexika do New Yorku, kde ho již v úterý čeká úvodní kolo kvalifikace US Open. Pokud se v elitní stovce udrží, na dalších grandslamech bude mít už účast v hlavní soutěži jistou.