Ticháčka Blesk vyhlásil nejlepším bekem extraligy, ale… Jágrovi se neubránil!

Je tomu už 34 let, co se kluk po prvních krůčcích na rybníku Čabárna vydal z Hnidous za velkou louži. Stejnou cestu by rád teď prošlapal další kladenský hokejista Jiří Ticháček (21).

Že by sám život napsal volně na motivy knihy Jaromíra Jágra (52) Z Kladna do Ameriky pokračování, tentokrát o bekovi Rytířů? Jen se chopit pera! Vždyť Ticháček v 52 zápasech základní části extraligy vyprodukoval 43 bodů (13 + 30) a od Blesku získal cenu pro nejlepšího obránce sezony. Podobně jako kdysi jeho šéf »Džegr« by mohl zamířit do NHL. „Vůbec bych se nezlobil, kdyby se to povedlo,“ zasnil se Ticháček.

Jardovi pomohla práce na statku. Vy byste mohl vidlemi přebírat nabídky, že?

„Nechci si s tím s prominutím zasí*at hlavu. Je fajn o zájmu vědět, ale nechávám to na agentovi. Když bude nějaká bomba, tak mi to zařídí. Mám ještě opci tady v Kladně. Vím, že když budu pokračovat v dobré práci, tak to přijde.“

V Jágrově kariéře hráli zásadní roli rodiče. Co u vás?

„Obrovskou! Odmalinka mě podporovali. Ve 13 letech mi věřili, když mě dali po přestupu ze Sokolova na internát. Snažili se mi dávat veškerý servis včetně jídla. Hodně mě vozili, volali, jestli mám všechno hotové do školy.“

»Džegr« v začátcích v Pittsburghu plakal steskem po domově. Jak jste zvládal ještě jako dítě přesun?

„Taky si zpětně říkám, že to bylo hustý. Na intru jsme měli partu hokejistů, byli jsme pořád spolu, dělali jsme kraviny. Čas nějak zabil. Ale nezneužíval jsem volnosti.“

»Mama Jagr« synovi v zámoří vyvářela. Vám nechybělo oblíbené jídlo?

„Tolik ne. Ale když babička dělala kachnu s bramborovým knedlíkem, na tu jsem se vždycky těšil.“

Jste nejlepší obránce extraligy, ale komu nebo čemu jste se neubránil?

„Nabídce Rytířů, mohl jsem jít do Varů, což by byla ze Sokolova logická cesta.“

A co mediální humbuk? Vypadáte, že jste spíš tišší typ, »nomen omen«.

„Moc se v tom nevyžívám. Mám rád spíš svůj klid. Po návštěvě Pittsburghu s Jágrem toho bylo hodně. Doufám, že za mě budou spíš mluvit činy na ledě.“