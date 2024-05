Bookmakeři mají jasno: Dál jdou USA!

I české sázkovky mírně favorizují pro čtvrtfinále proti domácímu týmu Američany. Fanoušci přesto v dobré víře sypou peníze na české vítězství nad USA, jde na něj 67% vkladů.

Celkově je podle bookmakerů nejblíž zlatu Kanada (3,55) a Švédsko (3,60), následují USA (6,00) a Česko (6,40). Ani přes nelichotivý kurz ale hráči neztrácejí naději na postup do semifinále.

„Určitě je skvělé pro sebevědomí, že se za jakéhokoliv stavu dokážeme dostat do zápasu, ale určitě proti Američanům nechceme nic dohánět. Chceme kontrolovat hru a vytvořit si náskok, dát první gól, abychom do varu dostali fanoušky, i když je to tady celkem jednoduché. Chtěli bychom hrát s vedením celý zápas.“ citoval web isport.cz Davida Pastrňáka.

Čeští hokejisté navíc mají Američanům co oplácet. V roce 2004 totiž domácí výběr vypadl s USA ve čtvrtfinále v poměru 2:3 po nájezdech. Na MS 2015 pro změnu Češi padli v boji o bronz výsledkem 0:3. Dopadne to nyní jinak? Zápas Česko vs. USA můžete sledovat dnes od 20:20 na ČT sport.