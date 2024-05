Pastrňák: Se vší úctou k ostatním... Máme výborný tým, musíme tak hrát!

Když přišel mezi novináře, nejdřív se omluvil, že po včerejším utkání s Kanadou už se nedostalo na píšící reportéry. „Ale teď jsem tady pro vás, písaři, tak pojďme," pousmál se útočník David Pastrňák, který do klíčového čtvrtfinále s Amerikou (ve čtvrtek od 20:20 hodin) naskočí nejspíš v jedné letce s Pavlem Zachou a Ondřejem Palátem. „Zkušený hokejista se dvěma Stanley Cupy. Je úplně jedno, co nám pomůže k výhře,“ pověděla největší česká hvězda po středečním nácviku v O2 aréně. Teď už vyhlíží USA.

Přišel jenom tak v tílku. „Je tady hrozné vedro. Potíme se. Takže čím míň toho člověk na sobě má, tím líp," vysvětloval „Pasta“, jenž v sobotu oslaví 28. narozeniny. A doufá, že v tu dobu se bude národní tým chystat na zápasy o medaile. Předbíhat ovšem nechce.

Jak hodnotíte Ameriku coby nadcházejícího protivníka?

„Špatného soupeře už ve čtvrtfinále těžko potkáte. Mají dobrý tým, vím, že mají hodně ofenzivní beky. Útok ještě moc nevím. Budeme k tomu mít odpolední mítink. Ale jsou vždycky silní. My musíme hrát útočný hokej, protože oni v obraně nechtějí hrát."

Hattrick proti Američanům ze zápasu o bronz v roce 2022 ještě v hlavě máte?

„Okamžitě mi v paměti naskočí. Je to dobré pro psychiku, těším se.“

V roce 2004 tady v hale proběhly smutné nájezdy, v nichž Češi ve čtvrtfinále prohráli právě s Amerikou poté, co vedli 2:0. Vám bylo osm let...

„To si nepamatuju. Nevím, co jsem dělal... Ale určitě jsem koukal, akorát si to nepamatuju.“



Ani sestřih jste neviděl?

„Ne, to jsem neviděl. Musím to nastudovat. Bylo to dobrý, mám se podívat, jo?“ (smích)



Nebylo, radši se nedívejte!

„Jo aha, nebudu se dívat.“ (smích)

Utvrdili jste se proti Kanadě, že zvládáte dohnat případnou ztrátu? I díky fanouškům?

„Určitě je skvělé pro sebevědomí, že se za jakéhokoliv stavu dokážeme dostat do zápasu, ale určitě proti Američanům nechceme nic dohánět. Chceme kontrolovat hru a vytvořit si náskok, dát první gól, abychom do varu dostali fanoušky, i když je to tady celkem jednoduché. Chtěli bychom hrát s vedením celý zápas.“

Co pro vás znamená podpora od maminky tady na turnaji?

„Všichni kluci z toho máme obrovskou radost, že můžeme hrát doma i pro maminky. Spousta z nás působí v zahraničí, takže aby se na nás koukaly, musí přiletět. Teď je to naopak. Hrajeme doma. Maminky jsou na nás určitě pyšné, užívají si to, takže doufejme, že je taky potěšíme."

Jste dostatečně odpočatý na závěrečné zápasy? Únava opadla?

„Dnes to bylo lepší, první den jsem vůbec nespal. Teď už jsem nějaké hodiny dal. Ještě máme přes 24 hodin, takže regenerace je důležitá. Jsme tu v dobrých rukách, musíme děkovat našim doktorům, hlavně Pavlu Kolářovi, který mě dal během jediného dne do kupy. Takže se ohromně těším, doufám, že to zvládneme."



Zaujal jste i tím, že jste televizní rozhovor během pauzy poskytl bos. To je u vás běžné?

„Vždycky se říká, že musíš mít co nejmenší brusle, těsný, abys měl co nejlepší kontrolu. Takže my hokejisti je máme malé. Polovička týmu si je sundavá o přestávce, to není žádná novinka. Já se vysvlíkám skoro celý, akorát na rozhovor jsem musel mít dres a helmu, takže to vypadalo srandovně. Ale tělo je v obrovském teple, je třeba se vyvětrat. Dělají to i ostatní.“

Nepovedená čtvrtfinále s USA, která jste zažil na vlastní kůži, už neřešíte?

„Ne, my jsme pozitivní, koukáme se jenom dopředu. Negativitu vymazáváme z hlavy.“



Hodně jste toho zažil, ale i tak to může být jeden z vrcholných zážitků pro vás, ne? Hrát doma, v takové atmosféře. Zápas o všechno.

„Zhodnotil bych to až po utkání. Nebudu tedy nad tím přemýšlet.“

Na tlak jste zvyklý, že?

„Tlak taky neřeším, snažím se řídit přítomností, jsem rád, že tu můžu být a pomoct klukům k vítězství. Moc daleko se nedívám. Soustředím se jenom na to, co bude dnes.“



Hrajete hlavně pro fanoušky, takže o to větší energii si z nich berete?

„Stoprocentně. Hokej hraju, protože ho miluju, a pak na druhém místě pro fanoušky. Vnímám to. Užívám si, že mám možnost vůbec hrát před tolika lidmi. Pro každého malého kluka je to sen. Užívám si to. Na tlak jsem zvyklý, v Americe je navíc o hodně větší."



Věříte týmu, že byste mohli dojít až pro titul? Před sezonou jste zmínil dva cíle. Stanley Cup, nebo právě zlato z MS... Takže o to větší máte touhu, ne?

„To je strašně daleko, soustředím se jenom na čtvrtfinále. Odpočinout, uvolnit se. Zítra na to vlítneme.“

Jak na vás působí síla českého týmu?

„Máme výbornou sestavu, spoustu šikovných kluků, na to nesmíme zapomenout. Protože tady máme opravdu strašně silný tým a musíme se soutředít na nás. Nemyslím si, že je tady tolik týmů, když podáme výkon, jaký jsme schopni, tak... Nesmíme na to zapomenout. Se vší úctou a respektem k ostatním, máme tady opravdu výborný tým a musíme tak hrát.“



Naposledy jste se v zámoří porval s Matthew Tkachukem, teď je v mužstvu jeho brácha Brady. Takže si vyhlédnete i jeho?

„Ne, Brady je hlavně lepší hokejista. Ale ještě jsem neviděl, jak tady zatím hraje na evropských hřištích. Každopádně je tvrdý, velký, hrozně fyzický. K tomu má hodně dovednosti í schopností.“

Budete možná hrát s Ondřejem Palátem, která nahradí Romana Červenku. Co na to říkáte?

„Cokoliv nám pomůže k výhře, je super. Palič je výborný hokejista, má dva Stanley Cupy, spoustu zkušeností, takže to bude jednoduchý. My jsme spolu hráli už jednou dřív. Trochu se známe.“