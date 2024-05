ZNÁMKY hokejistů: Famózní NeDOSTÁL, parádní týmová práce

Lukáš Dostál přenesl národní mužstvo přes klíčovou čtvrtfinálovou bránu, proti Američanům (1:0) vyšvihl představení, na které se bude hodně dlouho vzpomínat. Nejen on, ale i mraky náruživých českých příznivců. Jasně, že v tom nebyl sám, někdo gól musel dát, ale byl to gólman Anaheimu, který řadě tutovek soupeře zabránil. V obraně byl znovu majákem Radko Gudas, vepředu předvedl životní šichtu neúnavný Ondřej Kaše. Klíčové dílčí úkoly však obstarali v podstatě všichni hráči. Projděte si v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ, jak výkon svěřenců trenéra Radima Rulíka ohodnotil deník Sport (10 – nejlepší, 1 – nejhorší). Pro zobrazení známek se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz, získáte tím i přístup do diskuzí, ke kvízům a k výsledkům anket.