Davidová po dusnu v českém biatlonu: Slova plná bolesti

Česká biatlonistka Markéta Davidová (27) neprožila zrovna ideální sezónu. Nejen, že výsledky nebyly takové, jaké si je mistryně světa z roku 2021 představovala, ale jak později přiznala, na náladě jí nepřidala ani atmosféra uvnitř týmu. Po sezóně se »Makula« vrátila zpátky ke svým milovaným koním a poslala vzkaz, ze kterého je její aktuální rozpoložení dost zřejmé...

„Z Doriho je každým dnem větší parťák a já mám pocit, že jsem aspoň v jedné části svého života našla klid,“ napsala Davidová k fotografii, na které se v sedle svého koně projíždí po louce. Je tak zřejmé, že »Maky« už zažívala daleko radostnější období.

Rodačka z Janova dlouho musela najít balanc mezi biatlonem a školou. Skloubit studium na České zemědělské univerzitě s profesionálním sportem nebylo jednoduché a Davidová několikrát uvažovala o tom, že svou profesionální kariéru ukončí. To se však naštěstí nestalo a »Maky« nakonec získala dva magisterské tituly.

Na lyžích to ale v uplynulé sezóně nebylo také, jaké by si přála. České reprezentantce nevycházela střelba a její výsledky nebyly zdaleka takové, na jaké byla zvyklá z předešlých let. A atmosféra v týmu prý moc nepomáhala.. „Nebylo to zázemí takové, jaké by mělo být, když se závodníkovi nedaří. Takže si dovolím říct, že byl problém někde jinde,“ prozradila v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.

Pak však přišel další šok. Po nevydařené sezóně u reprezentace skončil norský trenér Egil Gjelland, se kterým měla Markéta velmi blízký vztah. Záhy odešel také střelecký kouč Matthew Emmons. „Nebýt Egila a Matta, ani bych sezonu nedokončila,“ přiznala Davidová v březnu, a tak je jasné, že jí následná informace o jejich konci sebrala. „Děkuju za všechno, pořád nechápu, že to takhle dopadlo,“ napsala na Instagram po odvolání hlavního trenéra.

Na novou sezónu by se tak měla »Makula« připravovat spolu s novým trenérem Lucou Bormolinim a jeho asistentem Lukášem Dostálem. Fanoušci tak doufají, že jí odpočinek a klidné období v přítomnosti Doriho pomohou, a do dalšího ročníku vlítne opět ve velkém stylu.