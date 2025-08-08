Předplatné

ONLINE: Artis - Zbrojovka, očekávané derby v Brně. Hrají i Budějovice, Ústí či béčka „S“

Brněnská radost
Brněnská radostZdroj: X / FC Zbrojovka Brno
iSport.cz
Chance Národní Liga
Šlágr nejen pátého kola, ale i celé podzimní části Chance Národní Ligy se dnes hraje v Brně. Městské derby ambiciózních rivalů usilujících o postup do nejvyšší soutěže mezi Artisem a Zbrojovkou začíná v 18 hodin a pořadatelé hlásí, že je vyprodáno. V programu je i šest dalších zápasů, Příbram hostí stoprocentní Ústí nad Labem, České Budějovice čelí Vlašimi. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Brno440014:312
2Ústí440012:412
3Opava43107:210
4Táborsko43017:39
5Žižkov43017:49
6Baník B32108:27
7Slavia B42028:46
8Jihlava42026:56
9Prostějov41123:34
10Vlašim41037:83
11Chrudim31026:83
12Sparta B41031:73
13Artis31022:93
14Č. Budějovice40133:131
15Kroměříž30033:100
16Příbram40043:120
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

