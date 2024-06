Hráč sezony Birmančevič se při sparťanských oslavách doublu vyhýbal alkoholu: Nepiju kvůli víře

Absolutní zodpovědnost, píle, ale i víra formovala nejlepšího hráče sezony české ligy. Křídelník Veljko Birmančevič (26) se ze srbského třetiligového »pralesa« vypracoval až v nepostradatelný útočný pilíř Sparty. A tak ho po vydařeném ročníku Blesk vyzpovídal.

Vejlko, jste první rok ve Spartě a hned se radujete z doublu. Co to pro vás znamená?

„Je to opravdu neskutečné! Nejcennější je, že i přes těžké okamžiky jsme zůstávali sebevědomí! Vyhrát ligu a pohár byly dva největší klubové cíle, které se shodovaly i s těmi mými. Jsem moc pyšný, že se nám to povedlo.“

Důvod k oslavám byl tedy dvojnásobný...

„Jednoznačně! Ale já nejsem zrovna první lajna, která řídí oslavy a zábavu. Snažím se spíše zůstat v pozadí. (odmlka) Zřejmě i proto, že jsem abstinent...“

Můžete odtajnit, proč nepijete?

„Prvním důvodem je náboženství. To, ve které věřím, mi to nedovoluje. Druhým je moje přesvědčení, že to není dobré, protože to člověku může změnit vnímání reality a ovlivnit i jeho sportovní výkony.“

Nevadilo vám tedy, že ostatní pili ve velkém?

„V žádném případě! Formuje to týmového ducha. Navíc tady je to součást kultury a já to naprosto respektuji. A beru i to, že jsem v dobrém slova smyslu jiný jak na hřišti, tak ve slavení.“

S kým si tedy v šatně nejvíce rozumíte?

„Můj největší parťák je Kaan (Kairinen), protože také nepije alkohol. Jinak se hodně bavím i s klukama z Albánie (Laci a Tuci), kteří jsou často paradoxně lídry oslav.“

Ve hře si výrazně notujete i s Kuchtou a Haraslínem, s nimiž jste vytvořil excelentní útočné trio. V čem spočívá kouzlo vaší souhry?

„Jeden pro druhého bychom na hřišti zemřeli. Já se snažím udělat pro oba spoluhráče z útoku vše, co je v mých silách. Stejně tak i oni pro mě. Ale třeba Šulo (Haraslín) vyniká ve hře nohama. Nejraději se z naší trojice mazlí s míčem, ale stále má na prvním místě tým.“

Spekuluje se o vašem odchodu ze Sparty, jaké jsou tedy plány pro příští sezonu?

„Hlavou zůstávám ve Spartě, jsem opravdu šťastný, že tu mohu být a dělat radost milujícím a věrným fanouškům. Samozřejmě ve fotbale nikdy nevíte, kdy změníte klub, zemi, či kontinent. Ale s »Rosou« jsem si při podpisu smlouvy stanovil jasné cíle. V příští sezoně chceme dojít dál v Lize mistrů (loni Sparta vypadla ve 3. předkole).“

Působíte, že jste si v Praze našel druhý domov. Jak se vám tu líbí?

„Praha je nádherná. V mnoha věcech se podobá právě mé domovině. Možná i proto se mi tu tak líbí.“ (úsměv)

A jak si zde užíváte volný čas?

„Nejraději mám procházky městem s manželkou, přestože nevyhledávám úplně nejrušnější místa. Mám totiž rád svůj klid. Po procházce si vždy rádi sedneme do restaurace, kterých tu mám odzkoušených nespočet. V Česku je, stejně jako v Srbsku, výborná kuchyně.“ (smích)

Když mluvíte o Srbsku, dá se porovnat nevraživost mezi Spartou a Slavií s rivaly z Bělehradu – Partizanem a Crvenou Zvezdou?

„Ano. V Srbsku jde o mnohem bláznivější rivalitu. Ta občas eskaluje až v nenávist. Samozřejmě podoba s Českem tu je, ale v Srbsku jsou mnohem volnější pravidla pro pyrotechniku a samotné chování skalních fanoušků.“

Tajnůstkář bude táta

Soukromí si bedlivě střeží! Přesto je znám jeden zásadní fakt z osobního života. »Birma« bude brzy otcem. „S manželkou čekáme miminko. Na roli tatínka se těším opravdu hodně. Ale pokud se nebudete zlobit, nechci o tomto tématu blíže mluvit,“ potvrdil srbský tajnůskář. A pohlaví? „Vím, ale nepovím. Jak jsem říkal, osobní život nerad sdílím s veřejností,“ dodal Birmančevič s omluvným gestem.