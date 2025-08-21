Tygři vyprášili Motor 7:0! Musíme si říci realitu, tohle nechce nikdo, reagoval lídr
V rámci přípravného bloku se českobudějovičtí hokejisté představili doma vůbec poprvé a svým fanouškům v Budvar aréně naservírovali velmi rozporuplné představení, jež skončilo výplachem od Liberce 0:7. Čistým hattrickem mezi 15. a 36. minutou zazářil Adam Najman, navíc přidal asistenci. „Strašně nás to mrzí hlavně kvůli lidem,“ reagoval na debakl kouč Ladislav Čihák.
Do startu extraligy zbývají necelé tři týdny, Motor do ní vstoupí v předehrávce o den dřív se Spartou devátého záři. Kdyby měli Jihočeši zahajovat nyní, neměli by klidné spaní. Rozdíl v herním projevu mezi nimi a Bílými Tygry bil do čí, tohle nečekal nikdo. Chlácholení, že do začátku sezony zbývá pořád dost času, není asi úplně na místě.
Jihočeši v přípravě prohráli počtvrté v řadě, byť poprvé jasně. Před čtvrtečním vstupem do Energie AG Motor Cupu Čihákův soubor padl v Milevsku se Spartou 2:4, předtím při švýcarském turné těsně prohrál 2:3 s Bernem i hodně silným Zugem. Jediná výhra přišla v úvodu – 3:1 v Táboře.
Motor čeká složitý ročník, první bez lídra Milana Gulaše. Jeho produktivitu má obstarat tandem posil Róbert Lantoši a Michal Bulíř. Zrovna pro ně to byl ve čtvrtek speciální zápas, slovenský útočník minulou sezonu pod Ještědem působil. A Bulíř? To je Liberečák každým coulem, v modrobílém úboru strávil prakticky celou kariéru. A nebýt zranění Jana Ordoše, exliberecká letka v trikotu Motoru byla komplet. „Od obojího něco, pade na pade,“ odpověděl Bulíř na dotaz, zda výprask hodit za hlavu, anebo jej řádně analyzovat a vyvodit jisté důsledky nehledě na srpnové datum. „Je potřeba si říct i realitu, ukázat si věci, které nám nejdou, v nichž jsme špatní. Takovýhle výsledek jen tak přejít nemůžeme, tohle nechce nikdo z nás.“
Tygři byli o dvě třídy lepší
Na jaře se Bulíř dohodl na tříletém paktu s Motorem, kde přebírá odpovědnost za výsledky. Ve finální fázi byl vidět nejvíc z týmu, dostal se do tří gólových pozic, ale ani jednou nepochodil. Čemuž se s upřímností v hlase moc nedivil. „Už to mám trochu v hlavě, v přípravě nemůžu dát gól, nevím, čím to je. Za posledních šest let mám snad jedinou trefu v přípravě… Šance jsem měl, to je pravda, snažil jsem se natlačit i do dorážky, ale bohužel… Na druhou stranu, jsem rád, že jsem si aspoň nějaké možnosti dokázal připravit. Vím, že tu jsem od toho, abych pomáhal produktivitou.“
Severočeši, kteří si o víkendu střihli vítěznou partii (3:1) v nedalekém Linci, byli od prvních střídání jasně lepší, zaujatější, rychlejší, semknutí. Zaujalo, že celá střídačka aplaudovala každé pozitivní akci, byť třeba šlo „jen“ o vyhraný souboj či dobrý obranný blok. Zatímco domácí působili studeně, neangažovaně. Mezi obrannými a útočnými řadami jste neviděli potřebnou symbiózu, nefungoval forčekink, hosté měli obrovskou porci prostoru pro svoje manévry.
Po prvních 15 minutách domácí prohrávali už 0:3, laxní přístup k protihráčům s pukem na holi zarážel a trenérům krabatil čelo. Tygři byli až o dvě třídy lepší, bylo na nich vidět, že dělají vše pro to, aby se s blížícími se mistráky co nejlíp sehráli. Vyšly jim i přesilovky, udeřili třikrát ze čtyř možností. To domácí pohrdli všemi čtyřmi výhodami.
„Měli jsme paradoxně relativně dobrý vstup, možná jsme byli malinko lepší než Liberec. Ale jen do prvního gólu, kdy nám to tam smolně propadlo. Potom už byl soupeř lepší, nám to zkrátka nesedlo. Každý tým je v nějaké fázi přípravy, ale to nás neomlouvá, že jsme nevstřelili jediný gól, nepomohli si přesilovkou, v soubojích jsme byli slabší,“ rekapituloval zklamaný Čihák.
Zhruba 1200 příznivců Motoru odcházelo domů v kyselém rozpoložení. „Mrzí nás to hlavně kvůli lidem, hráli jsme poprvé doma, přišli se na nás podívat. Doposud jsme hráli venku a solidně s těžkými soupeři, možná na nás padla únava. V září to ale nebude jiné, zápasy půjdou rychle za sebou,“ varoval kouč.