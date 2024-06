Slovenští novináři zuří kvůli hokejistovi roku: Nový koncept s hráči z KHL

Stejně jako v České republice, i na Slovensku se každoročně uděluje cena pro nejlepšího hokejistu uplynulé sezóny. Anketa však letos dostala nový formát, což se novinářům, kteří o vítězi rozhodují, vůbec nelíbí. Důvodem jsou hráči působící v KHL, kteří by podle nich neměli být do soutěže zařazeni.

Ve slovenském hokeji to poslední dobou pořádně vře. Po nepříliš vydařeném světovém šampionátu se totiž nyní dostal svaz ledního hokeje do křížku s novináři, kteří každý rok hlasují o nejlepším hokejistovi uplynulé sezóny. Letos si však poprvé budou muset vybírat z předem určených hráčů, mezi kterými se objevila také jména působící v KHL a řadu z nich to od zapojení do prestižní soutěže odradilo.

„S největší pravděpodobností letos poprvé vynechám hlasování o hokejistovi roku. Slovenský svaz ledního hokeje neudělal dobrý krok a určil novinářům a odborníkům, z jakých hráčů si mají vybírat. V každé kategorii je předem určena pětice hráčů, které máme seřadit a dát jim body,“ vyjádřil se na sociální síti X slovenský novinář Tomáš Prokop.

„Anketa není anketou, pokud si člověk nemůže svobodně vybrat, pro koho chce hlasovat. Také mi nikdo neřekl, kdo sedí v odborné komisi, která hráče určila,“ pokračoval.

„Zároveň nevidím jediný důvod, proč hlasovat pro hráče působící v KHL. Jestli jim někdo chce dávat hlasy, tak prosím, je to jeho svobodná volba, zatím ještě žijeme v svobodné zemi, ale já se tohoto nechci zúčastnit,“ dodal Prokop, kterého se následně zastalo několik dalších kolegů.

„S tímto naprosto souhlasím. Jedna věc jsou tři hráči z KHL, kterým musíme dát hlas, protože jinak to nejde. Druhá věc jsou pak jména odborné komise. Já nějak nedokážu odeslat formulář, ve kterém musím hlasovat pro hráče z KHL,“ uvedl slovenský novinář Martin Tóth Vaňo.