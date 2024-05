Salákova manželka prozradila: Čím se Saša živí po hokejové kariéře?

Má za sebou úspěšnou kariéru hokejového gólmana. Puky čapal v nejvyšší české soutěži, KHL, nároďáku, a dokonce i ve slavné NHL, byť jen na pár zápasů. Alexander Salák (37) se ale rozhodl pověsit betony na hřebík. Čím se v současnosti živí? To prozradila jeho manželka Míša!

Život po sportovní kariéře si užívá plnými doušky. Alexander Salák, někdejší brankář české hokejové reprezentace, si užívá radost svých šesti ratolestí společně se svou manželkou Míšou. Ta se nyní rozpovídala o jejich soukromém životě.

„Nejsem úplně vyspalá. Dnes jsem vstávala ve čtyři, usínala jsem o půlnoci. Ale zase mám šestkrát tolik lásky,“ nechala se slyšet Míša v rozhovoru pro server super.cz. „Máme osmimístné auto, děti jsou náročnější mnohem víc, když rostou, a já si to uvědomuju. Abych měla dost síly… Jsem ráda, jak to je. Další dítě nebude,“ ujistila veřejnost.

Kromě toho také prozradila, čím se Saša nyní živí. „Netrpí tím, že šel do důchodu. On má na prvním místě rodinu a pak rád vydělává peníze. Už mu nedávalo smysl hrát hokej. Skončilo to v pravý čas. Začalo nové období, ve kterém je spokojený,“ řekla. Jaký je tedy Salákův zdroj příjmů?

„Saša se věnuje akciím, investicím. Je hrozně pracovitý. Máme doma spoustu knih, které studuje. Studuje firmy, které kupuje. Je to finančně zajímavější než hokej,“ popsala Míša Alexanderovu novou práci. Nezbývá tedy než popřát, aby se účastníkovi olympijských her 2014 v nové životní etapě dařilo.