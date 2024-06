Schicka a spol. zaskočil kondičák z ciziny: Francouz to vzal zostra!

Za brankou na úpatí Alp duněla na pražcích vlaková souprava, ale ten lomoz přehlušily hlasivky drobného člena realizáku. Nicolas Dyon (46) křičel pokyny, jako když bičem mrská.

Český nároďák v něm má poprvé kondičního kouče z ciziny. Dyon je Francouz a k partě šéftrenéra Haška si na kemp v Rakousku a na mistrovství Evropy (14. června – 14. července v Německu) odskočil z Borussie Mönchengladbach.

„Původně jsme měli jiného kandidáta, který však nakonec přijal klubovou nabídku. Trenér Ivan Hašek (60) sáhl sem, takhle jednoduché to je,“ popsal, jak došlo na Lucasovo angažování, asociační předseda Petr Fousek (61).

Dává do těla

Jednoduché a pálivé. Dyon s výškou císaře Francouzů Napoleona a hlasem generála je totiž při práci s mančaftem ostrý jako dionská hořčice. Až tak, že to hráče zaskočilo. „Byli jsme na něj zvědaví a vzal to docela zostra. Trošku nás tím všechny překvapil. Dalo se to zvládnout, ale byla to občas makačka,“ pověděl ostrostřelec Patrik Schick (28), zvyklý na rachotu z Leverkusenu.

„Úplně jsem to nečekal, že do toho takhle vletíme. Asi se nám chtěl trochu předvést , tak nám dal do těla,“ zabrnkal na stejnou strunu defenzivní univerzál Tomáš Holeš (31). A při tom ve Slavii se tréninky taky nešolíchají…

„Jinak vypadá jako v pohodě chlap,“ dodal Holeš. Ten fajn chlap už cepoval plejery v Nice, v Rennes, v Luganu i v reprezentaci Kataru.