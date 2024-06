Kladrubský je hrdina, Tvrdíkovi dávám pochvalu. Fousek? Hadamczik aspoň...

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Baráž definitivně ukončila ligu. Dopadlo to tak, jak všichni čekali. Mužstva z nejvyšší soutěže mají obrovskou výhodu, hrají na úplně jiný úrovni. Mluvil jsem s Petrem Radou, protože mám trochu pochybnosti o Dukle, ale říkal mi, že ve druhé se hraje zvláštní fotbal. Což se teď zřejmě potvrdilo, protože ligisti se zachránili. Ale co je kolem Českých Budějovic řečí, to je teda docela zajímavý.