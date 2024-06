Souček: Coufal potrestaný byl, za šanci je vděčný. Chci napodobit hokejisty

PŘÍMO ZE SCHLADMINGU | Za reprezentaci odehrál už 68 zápasů, z aktuálního kádru nasbíral suverénně nejvíc startů. Jako kapitán přijímá roli největší persony týmu. Tomáš Souček (29) promluvil na soustředění v rakouském Schladmingu o atmosféře v omlazeném týmu, který se v Německu popere o úspěch na EURO. Vyjádřil se i k návratu dvou ze tří hříšníků z Belmonda. „Nesneseme žádné věci, co by mohly poškodit tým,“ zdůraznil záložník anglického West Hamu.

Jaká je v týmu na začátku soustředění v Rakousku atmosféra?

„Dobrá, navazujeme na březnový sraz. Vždycky je to o zápasech a výsledcích, ale také o partě. Oboje nám v březnu vyšlo. Zvládli jsme dva zápasy, parta byla super. Je tady plno nových lidí, k tomu noví trenéři, ale zatím se nám daří. Jsme tady tři dny, tréninky šlapou, počasí už se také udělalo hezké. V pátek musíme zvládnout zápas s Maltou a jít dál po vítězné vlně.“

Má tým s novými hráči správnou energii?

„Někdy je tak to dobře, že přijdou mladí kluci. Jsem v reprezentaci dlouho, samozřejmě mi chybí hráči, které znám a se kterými jsem nastupoval. Nováčci ukazují formu v klubech a věřím, že reprezentaci přinesou novou šťávu. Obměna je třeba na všech postech, taková je fotbalová kariéra. Věřím, že noví kluci se tady cítí co nejlíp, my zkušenější je podporujeme a oni nám to vrátí na hřišti i mimo něj.“

Berete si mladší hráče jako kapitán pod křídla?

„Snažím se je podporovat hlavně na hřišti, i když někdo něco zkazí. Třeba teď na tréninku jsem šel na centry s jedním nejmenovaným hráčem. Nedal mi pomalu jediný pořádný centr, dělal jsem si z něj legraci, aby nebyl tolik pod tlakem. Samozřejmě je chci podpořit, ať mají sebevědomí. Hrají skvěle v klubech, jejich formu potřebujeme i tady na nároďáku. Jsou mladí, nemají tolik startů, ale na EURO přesto mohou mít klíčové role.“

Co jste během tréninků v Rakousku zvládli?

„První den byl takový rozběhový, abychom po čtrnácti dnech volna viděli balon. Dneska už jsme si řekli také nějakou taktiku, třeba jakým způsobem chceme rozehrávat, jak hrát s balonem a jak presovat týmy. S každým soupeřem je to trošku jiné, tak to bylo i proti týmům, se kterými jsme hráli v březnu.“

Co od týmu očekáváte na EURO?

„Do každého turnaje jdu s nejvyšším cílem, to je vítězství. Hlavní cíl je zvládnout skupinu, to rozhodne, zda bude turnaj podařený. Všechno navíc je pro nás velký úspěch. Hráli jsme dobře už v březnu a teď chceme udržet co nejdelší neporazitelnost. Když si ji přeneseme do turnaje a projdeme do play off, tam je to o jednom zápase, o devadesáti minutách. Hlavní je, že náš tým má vnitřní sílu.“

Jste rád, že se do týmu po kauze Belmondo vrátil váš parťák Vladimír Coufal a útočník Sparty Jan Kuchta?

„Řešili jsme to spolu ve West Hamu, bylo to pro něj složité. Za to, co udělal, byl Vláďa potrestaný několikrát. Ve fotbalovém i v soukromém životě. Ale už bych to dal stranou. Jsem rád, že tady je, dostane další šanci. Je za to vděčný a udělá pro nároďák všechno, jako to dělal před tím. Byl bych rád, kdyby celou kauzu dali stranou i fanoušci. Abychom šli za úspěchem na EURO jako tým. Všichni to srovnávají s hokejisty. Semkli se tam hráči i diváci, to chci přenést na turnaj do Německa. Přeju si, ať jdeme od prvního zápasu s takovou podporou a za úspěchem.“

Trenér Ivan Hašek prohlásil, že se za hříšníky postavila kabina. Řešil to přímo s vámi?

„S Ivanem Haškem jsem o tom mluvil od první chvíle, co přišel k týmu, byla to velká kauza. Zaprvé - co jsme si řekli, nechám interně. Zadruhé – všichni tři kluci odvedli během několika let skvělou práci. Jsem rád, že už je to pryč. Byla to veliká chyba, všichni se z ní ponaučí. Také mladí kluci z týmu. Vidí, že mohou být potrestaní i takoví hráči, nikdo si teď nic podobného nedovolí. Chceme tvořit jeden tým, udělat společný úspěch. Nesneseme žádné věci, co by mohly poškodit tým. Trenéři ani my hráči. Ale za kluky stojíme a podporujeme je.“

Jak funguje spolupráce trenéra se staršími hráči?

„Chce znát náš názor, je dobře, že to není trenérova One Man Show. Není to tak, že trenér něco udělá a všichni ho musí poslouchat. Má svá pravidla, ale chce slyšet názor i od nás. Sám byl hráč, ví moc dobře, jak to bylo za jeho éry. Trenér i asistenti jsou skvělí v tom, že nás vyslechnou. Máme skupinu starších, jednou za čas si jdeme s trenéry sednout, pořešit, jak vidíme tréninky, jak jsme unavení, co je třeba zlepšit v tréninku nebo na hotelu. Myslím, že naše spolupráce funguje.“

Kdo patří do rady starších?

„Ti zkušenější věkově nebo co do počtu reprezentačních startů.“

Berete si inspiraci z českého zlata na hokejovém mistrovství světa?

„Bylo to hezké, fandím každému českému sportovci. V hokeji, tenise nebo v jiných sportech, když někdo může zazářit. Nechci srovnávat tyhle dva sporty a šanci, jaká je na výhru v celém turnaji, ale spíš řeknu podporu, co jim čeští fanoušci dali. Také soudržnost, jakou měli hokejisté v sobě. Pokud se to povede u nás, jenom tak můžeme být úspěšní. Nesmíme být individualisti a hrát každý na sebe, ale být jeden tým. Tím můžeme udělat úspěch.“

Jste po dlouhé sezoně unavený?

„Sezona je dlouhá, ale taková je už skoro čtyři, pět let. Hraju skoro každé tři dny, za klub reprezentaci, ligu, poháry, je toho hodně. Je to spíš náročnější psychicky, než fyzicky. Ale na EURO je to něco jiného. Všichni jsme se sem těšili, je to něco, z čeho můžeme žít celý život. Třeba s West Hamem jsme před rokem v Praze vyhráli Konferenční ligu, na to mám skvělé zážitky. Něco podobného můžu zažít teď na EURO.“

Užil jste si dopoledne týmové focení?

„Kupodivu to šlo docela rychle. Podobné focení často nemají hráči moc rádi, bývá to zdlouhavé. Ale na téhle fotce každý chce být, třeba si ji nechá podepsat a někam si ji doma umístí. Poslední dva roky jsme bojovali za to, abychom na EURO postoupili, abychom všem ukázali, že na to máme. Třeba na turnaji uděláme úspěch, pak si tuhle fotku budeme vystavovat a pamatovat do konce života.“