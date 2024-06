Hrdý otec Záruba: Velký úspěch po boku syna!

Jako nejznámějšího sportovního komentátora v Česku. Přesně tak zná veřejnost Roberta Zárubu (56), bez kterého si (nejen) hokejové mistrovství světa nedokáže snad nikdo představit. Charismatická tvář České televize se ovšem věnuje sportu i aktivně. V jednom z nich nyní dosáhl velkého úspěchu. Radost je o to větší, že se s ním mohl podělit se svým synem!

Má za sebou vrchol sezony v podobě hokejového šampionátu, který se navíc letos konal na domácí půdě. Pokud byste ale čekali, že bude Robert Záruba odpočívat, jste na omylu. Šéfkomentátor ČT se totiž zúčastnil Sedmiboje osobností, který letos hostil jubilejní ročník.

„V roce 1991 jsem se zúčastnil 1. Sedmiboje osobností, 4. místo, tehdy poslední. Od té doby jsem tuhle soutěž třikrát vyhrál díky třem různým parťákům,“ napsal Záruba na sociální síti X. Následně prozradil, jak dopadl letos, ale především, koho měl za parťáka. „Dnes 50. ročník, druhé místo z osmnácti týmů. Se synem – a to je nejvíc,“ doplnila hvězda televizních obrazovek ke společné fotce se svým potomkem Viktorem (24), kterého má společně s exmanželkou a moderátorkou ČT Světlanou Witowskou.

„Celá maminka, pěkný kluk!“ reagovala jedna z uživatelek na snímek syna, který hraje fotbal za třetiligový mančaft Admira Praha. A co je to vlastně ten sedmiboj, ve kterém Záruba společně se synem zazářili? To objasnil samotný komentátor. „Míčový sedmiboj. Tenis, nohejbal, volejbal, stolní tenis, basketbal, házená, fotbal,“ odpověděl na dotaz jednoho z uživatelů.

V roce 2009 tuto soutěž vyhrál s Martinem Hostákem, v roce 2011 s Dominikem Haškem a v roce 2014 s Jindřichem Neumannem. Letos nechybělo moc a se synem coby parťákem mohl slavit nejcennější vítězství. Není ale všem dnům konec. Tak třeba za rok?