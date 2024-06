Dusík prozradil, proč nekomentoval MS v hokeji: Záruba má nějaký názor...

Robert Záruba se omlouval divákům za to, že tykal o 23 let starší legendě Nedomanskému. • X.com

Cesta českých hokejistů za zlatem na domácím mistrovství světa pobláznila celý národ. Velký podíl na hokejové mánii měly nepochybně i komentáře expertů z televizních obrazovek, kde si vedle Roberta Záruby rychle získal fanoušky i Jakub Voráček . Nicméně řadě fanoušků muselo vrtat hlavou, proč mezi komentátory v Praze a Ostravě nefiguruje také Michal Dusík.

Známý televizní komentátor a moderátor, jehož hlas neodmyslitelně patří k přenosům z hokejových zápasů, ale i atletiky, snowboardingu, olympijských her a mnoha dalších sportů, se ke své absenci na šampionátu vyjádřil v podcastu Pochlap se. Prozradil, že odpověď je hrozně jednoduchá.

„Já razím to, že dramaturg sportu by si měl nasazovat svůj tým a dramaturg hokeje mě nenasadil,“ přiznal Dusík. Na dotaz moderátora Václava Roučka rychle zareagoval odpovědí, že dramaturg je Robert Záruba. „To je Robert,“ vypálil.

Proč se ale šéfkomentátor ČT sport rozhodl nenasadit svého kolegu do hokejového týmu pro turnaj? Podle Dusíka za to může jeho pozice šéfredaktora Redakce sportu České televize. „Robert má na to nějakej svůj názor. Poté, co jsem se stal šéfredaktorem, tak mě přestal nasazovat na hokej a dál bych to asi nerozmazával,“ řekl předseda Klubu sportovních novinářů ČR.

Každopádně Dusíka mrzí, že úspěšné mistrovství světa nekomentoval. Hokej je pro sportovního experta podstatnou součástí života. „Skoro padesát let se nějakým způsobem kolem toho hokeje motám,“ dodal třiapadesátiletý rodák z Příbrami. V mládí si vyzkoušel roli hráče, rozhodčího a později i trenéra mládeže. Největší stopu v hokeji ovšem zanechal jako komentátor.