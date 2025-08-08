Nepostradatelný Kohút. Hrát s ním a bez něj? Velký rozdíl, pomůže myšlenkou i herně
Pouhých sedm měsíců mu stačilo na to, aby se po příchodu ze Slovácka zařadil v Baníku mezi nepostradatelné. Je velký rozdíl hrát s ním a bez něj. Ví to i kouč Pavel Hapal, jenž se k jeho návratu upínal. Michal Kohút se mu v zápase 3. předkola Konferenční ligy s Austrií odvděčil, obrat svého týmu započal vyrovnávacím gólem. „Zvedne mi to sebevědomí,“ liboval si 25letý záložník. Z placu ale musel už v 62. minutě, déle kvůli nedávnému zranění nevydržel.
Před začátkem sezony se tak nějak tušilo, že Baník může mít s kumulací pohárových a ligových utkání problémy. Zvládat dva zápasy týdně bývá tuze náročné, zvlášť když nedisponujete zrovna širokým a kvalitativně vyrovnaným kádrem. Obvyklá základní sestava si povětšinou odvede svoje. Umí zahrát dobře, někdy i parádně, jenže náhradníci už tolik nepomáhají.
Ukázalo se to o víkendu na Dukle, kde částečně obměněná jedenáctka remizovala 1:1. Po prohře na Bohemiams přišla v Chance Lize další bolavá ztráta. První výhru v sezoně zapsal Hapalův mančaft až v domácí bitvě s Austrií.
Duel to byl vskutku bláznivý. Naplno odstartoval už ve 4. minutě, kdy Chalušovo zbytečné vystoupení ztrestal obrovitý Malone. Baník se z rozpačitého začátku vzpamatoval a ještě do poločasu dvakrát udeřil. Kromě Davida Buchty tomu výrazně napomohl také Michal Kohút.
Ve své první velké šanci ovšem selhal, z těsné blízkosti gólmana Radlingera neprostřelil. Nejzářivější moment si nechal na 36. minutu, kdy si precizně narazil míč s neúnavným Erikem Prekopem a poté zavěsil. Navíc netradičně pravou nohou. „Po třech nebo čtyřech týdnech pauzy je dobré dát hned gól, určitě to zvedne sebevědomí. Mohl jsem si to ještě seknout a nachystat, ale měl jsem to hezky naskákané na volej, tak jsem to zkusil,“ popisoval ofenzivní záložník.
Comeback po problémech se stydkou kostí mu vyšel parádně. I díky jeho přispění Baník otáčel z 0:1 na 3:1. Jakmile však Kohút vystřídal, Ostravští se začali strachovat. O pracně vybudované vedení během dvanácti minut přišli, spasil je až hlavičkující Prekop. Do odvety ve Vídni tak půjdou po výhře 4:3 s jednobrankovým náskokem. „Musíme ho udržet nebo navýšit. Není náš styl, abychom jen bránili. Však vidíte, že to moc neumíme. Určitě tam pojedeme hrát náš fotbal a budeme chtít vyhrát,“ měl jasno Kohút. Muž, který je pro současný Baník tak moc klíčový.
Když je fit, místo v základní sestavě mu už neohroženě patří. Ewertonův odchod do Afriky to ještě umocnil. „Teď jsem zvládl jen šedesát minut, protože už jsem toho měl plné zuby. Chtěl jsem tam nechat všechno. Pro tělo to stačilo, tak jsem šel dolů,“ líčil Kohút.
O jeho důležitosti pro tým jsou přesvědčení všichni. Spoluhráči, fanoušci i trenéři. „Herně, fotbalově, myšlenkou nebo standardkou pomůže. Jsme rádi, že je zpět,“ ulevil si Hapal.