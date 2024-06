Hvězdná komentátorská dvojice Záruba a Voráček přiznala: Kolaps a vážné problémy!

Králíci z klobouku Bob a Bobek byli maskoty MS. Symboly zlatého výšlapu na hokejový Olymp se ale stali lišáci Robert Záruba (56) s Jakubem Voráčkem (34). Bývalý hokejista teď popsal, jak musel svého kolegu během finále »křísit«.

Zárubovy mdloby způsobila po týdnech enormního vytížení mistrovská trefa Davida Pastrňáka (27) proti Švýcarům. Jindy hovorný zpravodajec ztratil řeč. „Robertovi při tom gólu spadly hračky do kanálu,“ smál se »Voras«. „Vypadl mu hlas. Nebo mozek?“ ptal se hokejista v podcastu Hokej bez červené.

Jak Zárubu oživit?

„Já jsem opravdu chvilku nevěděl, kde jsem,“ řekl vážně Záruba. „Měli jsme totiž euforii. Prvně jsme šli do křiku spolu. A potom Robert chtěl něco říct a šlo to úplně naprázdno. Já se na něj pak podíval a říkám: Jsi v pohodě?“ vyprávěl Voráček. Odpovědi se nedočkal! „Co jsi viděl. Jen skelný pohled? Mně bylo fakt špatně,“ potvrdil znovu ostřílený bard za mikrofonem.

S.O.S. pro přítele

Jakub naštěstí volat nemusel. Jen do komentátora drcl a on se vrátil do bouřlivé reality. Ještěže tak. „Už jsem si totiž představoval, co bychom dělali, kdyby to tam s Robem šlehlo. Spadl by pod stůl. Musel bych tě nějakým způsobem oživit,“ mrkl Jakub na Roberta. Ten vše zlehčoval: „Zas takový stres to nebyl, ale je fakt, že mi opravdu na chvilku vypnula hlava,“ dodal.

Nohy v kýblu

Velké trápení ale zažil i Voráček. Komentovat světový šampionát, to je někdy horší než absolvovat křížovou cestu. Do O2 areny chodil v průběhu turnaje jen v žabkách. Ležérní styl ale měl svůj důvod, který Robert Záruba nazval utrpením. „Už od přípravy v Brně jsem měl zánět šlach,“ prozradila bývalá superstar z NHL. „Normální boty jsem ani nemohl nosit, jak to bolelo,“ přiznal a dodal, že dokonce při jednom zápase musel chladit nohy v kýblu s ledem. A taky připustil, že byl po maratonu přenosů chvilku na dně. „V neděli a pondělí jsem mezi zápasy lehl. Přijel jsem domů, měl teploty a bylo to hrozný. Dostal jsem třídenní antibiotika, vyležel jsem to,“ popsal žalostný stav.