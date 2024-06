Bývalý šéf Haasu ostře o synovi legendy: Schumachera nebrat!

Když před lety podepsal Mick Schumacher (25) smlouvu se stájí ve Formuli 1, fanoušci jeho legendárního táty se tetelili blahem nad návratem slavného jména do královny motosportu. Jenže namísto kýžených úspěchů odešel mladý Němec po dvou sezónách jako spráskaný pes. Šéf stáje Guenther Steiner ho z F1 vypoklonkoval a dost rázně ho nedoporučil stáji, která momentálně hledá nové jezdce.

Mick Schumacher do monopostu Haasu usedl v roce 2021 a ani trochu nezažil veselou sezónu. Stáj byla nejhorším týmem v poli a syn závodní legendy neměl moc možností ukázat, jak moc talentu zdědil. Jediné, co mu nemohl nikdo upřít bylo pravidelné porážení stájového kolegy Nikity Mazepina, kterého z F1 vyštípala Ruskem rozpoutaná válka na Ukrajině.

V sezóně 2022 už to sice bylo lepší a Haas konečně dokázal bojovat o body, ale tehdy už Mick na zkušenějšího kolegu Kevina Magnussena nestačil, a americká stáj se rozhodla s mladým Němcem další smlouvu neřešit.

V tuto chvíli se však začalo šuškat o tom, že by se syn sedminásobného mistra světa mohl brzy do F1 vrátit a závodit pro Alpine. Takovou volbu by však šéfům stáje nedoporučil Mickův bývalý boss Steiner. Ten se totiž s odpovědí na dotaz, jestli by tým měl Schumachera angažovat ,vůbec nepáral: „Ne, v tuto chvíli ne. Musíte sehnat nejlepšího pilota, o kterém víte, že je k dispozici.”

Je tak evidentní, že do této kolonky si rodák z Merana Micka Schumachera rozhodně nezařadil...