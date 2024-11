Syn Michaela Schumachera 11 let po tragické nehodě: Vzácné svědectví o tátovi

Je to výjimečná událost. Od hororové nehody legendárního pilota F1 Michaela Schumachera (55), o něm jeho rodina mluví jen velmi zřídka. Krom srdcervoucí zpovědi v nedávném dokumentu společnosti Netflix přísně střeží jeho soukromí a jakýmkoli dotazům na něj se vyhýbají. Syn Mick teď ale nepsané embargo porušil.

Mladý Schumacher o tátovi promluvil nezvykle otevřeně v nové knize Inside Mercedes F1. „Ať jsem chtěl zkusit cokoli, byl vždycky pro. Já ale toužil hlavně závodit, protože to mě bavilo nejvíc,“ vzpomíná Mick. Ve třech letech už řídil motokáru, v šesti se poprvé potápěl. Když mu bylo deset, vyzkoušel i seskok padákem. „Byl jsem šílené dítě. Všechno, co dělal táta, jsem chtěl dělat taky,“ přiznává 25letý jezdec.

S tátou prý byla legrace, současně mu ale nedal nic zadarmo. „Jednou jsem v závodě motokár brzdil v zatáčce na poslední chvíli, čímž jsem získal náskok. Když jsem mu o tom pověděl, řekl: »Ano, ale měl jsi takhle brzdit pořád!«“ vypráví v knize Matta Whymana. „Kdykoli měl pocit, že to neberu dost vážně, říkal: »Micku, jestli bys radši hrál s kamarády fotbal, tak tohle všechno dělat nemusíme.« Já ale trval na tom, že chci závodit, a on tak řekl: »Okay, ale dělejme to tedy pořádně.« Takže jsme začali víc jezdit evropské soutěže a já se začal zlepšovat," popsal Junior.

Michael tedy na kariéru svého syna dohlížel od samého počátku, když ale v roce 2021 debutoval v barvách Haasu ve Formuli 1, už po jeho boku stát nemohl. Tragédie na sjezdovce v roce 2013 všechno změnila. „V nižších formulových třídách jsem začal závodit až rok po té nehodě, tak jsem se musel jsem postavit na vlastní nohy," říká Mick. „Rozhodně jsem se ale od táty naučil spoustu technických věcí, které používám dodnes. Hodně mi dalo i jeho koučování. A vždycky jsem byl velmi odolný."

V F1 bohužel Mick vydržel jen dvě sezony. V příštím roce chtěl přidat další, Sauber dal ale bohužel přednost Gabrielovi Bortolettovi z Brazílie.