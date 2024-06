Slzy ve světě cyklistiky: Tragická smrt talentovaného závodníka (†21). Chystal se do Česka!

Jako jeden z největších talentů v současné izraelské cyklistice. Takový status si svými výkony vysloužil Guy Timor (†21), který se ve své domovině připravoval na závod v České republice. Radost ale rychle vystřídal smutek. Mladý závodník totiž zemřel po tragické události!

Co začalo jako další běžný trénink, skončilo neskutečnou tragédií. Guy Timor, nadějný cyklistický jezdec z Izraele, vyrazil na kolo zhruba 60 kilometrů jižně od Tel Avivu, když došlo k velkému neštěstí. Timora totiž srazil řidič automobilu!

Do Česka už nedorazí

Konkrétně se podle online deníku The Times of Israel mělo jednat o opilého řidiče do třiceti let, který ujížděl před policisty. Během honičky srazil nic netušícího Timora, který krátce nato zemřel. Policisté řidiče zadrželi. Podle dostupných informací neměl nikdy řidičák. V minulosti už jej navíc strážci zákona chytili za volantem. Talentovaný cyklista se přitom připravoval na závod v České republice! Do Česka měl odletět za několik dní.

„Je to velká a bolestivá ztráta. Je neuvěřitelné, že jsme během jediného okamžiku přišli o kamaráda," smutnil jeho kouč Tzachi Bogen podle britského listu The Sun. „Byl to skvělý závodník. Vždy se smál. Neznám nikoho, kdo by s ním nechtěl jezdit,“ přidal se jeho parťák Yonatan Turgeman ze stáje Israel Go Pro. „Každá vyspělá země má cyklistickou infrastrukturu, ale my ne. Nemůžeme se chránit,“ postěžoval si Turgeman na závěr. Kvůli tomu nyní přišel o dobrého kamaráda.