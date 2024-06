Rekordman Bolt se po boku Petra Čecha zúčastnil charitativního utkání: Skončil na nosítkách!

Uplynulou neděli se na stadionu Stamford Bridge uskutečnila každoroční charitativní akce Soccer Aid, která je spojena s fotbalovým utkáním celebrit a bývalých hráčů. I letos se na půdě londýnského týmu Chelsea FC objevila zvučná jména a kromě legendárního brankáře Petra Čecha (42) nechyběl například ani nejrychlejší muž planety Usain Bolt (37). Pro něj však zápas neskončil šťastně a kvůli nepříjemnému zranění musel být bývalý sprinter odnesen na nosítkách.

Legendární atlet Usain Bolt je od roku 2018 stálicí charitativní akce Soccer Aid. Letos byl dokonce zvolen kapitánem svého týmu, tvořeném bývalými hráči a celebritami z celého světa, proti kterým se postavil výběr z Anglie. Na jednom trávníku si tak proti sobě zahrály třeba fotbalové legendy Roberto Carlos, Eden Hazard a Joe Cole, ale také boxer Tommy Fury nebo čtyřnásobný olympijský vítěz Sir Mo Farah. Na trenérskou lavičku zase usedl zpěvák Robbie Williams.

Jak se ale jamajský rychlík dostal do péče lékařů? Usain Bolt začínal utkání na pozici hrotového útočníka, ale v průběhu zápasu se přesunul do středu obrany. Bývalý kanonýr Tottenhamu Jermain Defoe si však z urostlého atleta nedělal velkou hlavu a pokusil se kolem něj rychle proběhnout. Světový rekordman jeho pohyb nestihl zachytit a následně spadl na zem, aniž by se soupeře dotkl.

Na hřiště okamžitě vyrazila skupinka zdravotníků, kteří ho ošetřili a za obrovského potlesku odnesli na nosítkách do útrob stadionu. Po pár hodinách pak sám Bolt odhalil diagnózu. „Natržená Achillova šlacha. Já ale vím, že jsem bojovník,“ napsal Jamajčan k fotografii, na které pózuje s berlemi a ošetřenou nohou.

Na jeho sociálních sítích se také okamžitě rozjela obrovská vlna solidarity a pozadu nemohl zůstat ani jeho dlouholetý rival Justin Gatlin. „Bratře, co to děláš? Jsme v důchodu, pamatuješ?“ zavtipkoval u fotografie bývalý americký sprinter.

Kromě této zdravotní komplikace však může mít Usain Bolt z letošního ročníku charitativního utkání Soccer Aid velmi dobrý pocit. Z prodejů vstupenek na stadion, PPV a také dobročinných darů se nakonec podařilo vybrat více než 400 milionů korun, které poputují na dětskou charitu UNICEF. Nasbíraná částka od roku 2006, kdy se akce poprvé uskutečnila, se tak vyšplhala na téměř 3 miliardy korun.