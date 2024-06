Vémola si v duelu proti Véghovi vydělal pětkrát větší balík než poprvé: 7,5 »melounu« a vale!

Zadarmo ani mlátička Karlos Vémola (38) nebouchne! Před odchodem do »důchodu« si vydělal za necelých šest minut boje v odvetě století stejně jako jeho sok Attila Végh (38) – až 7,5 milionu Kč.

„Myslím, že si zasloužím dostat stejné prachy, jako dostane Attila,“ sdělil Vémola jednu z jeho významných podmínek pro uskutečnění zápasu. „Chtěl přesně to, co má on. I kdyby to bylo zadarmo,“ potvrdil Karlosova slova promotér Pavol Neruda v rozhovoru pro Šport.sk.

Oproti Procházkovi žebrák

Za jejich první vzájemný duel z roku 2019 inkasoval Vémola cirka 1,5 milionu Kč. Kam se odměna českého bijce vyšplhala tentokrát? „Je to více než sto tisíc eur (cca 2,5 milionu korun), ale nebudu to více specifikovat,“ tajnůstkařil Neruda. »Terminátor « však byl konkrétnější: „Je to přesně pětkrát tolik než za první zápas!“

Vémola se tak společně s Véghem stal nejlépe placeným zápasníkem v historii Oktagonu (vychází 7,5 mil. Kč pro jednoho), načež oznámil konec sportovní kariéry.

Ve hře však zůstává dovršení společné trilogie, kde by si průkopník českého MMA mohl přijít na ještě tučnější balík. V porovnání s honorářem českého světového fightera Jiřího Procházky (31), který válčí v nejlepší organizaci smíšeného bojového umění – UFC, chodí Karlos ještě o žebrácké holi!

Procházka například v loňském zápase UFC proti Brazilci Pereirovi shrábl podle webu Mmasalaries.com přes 20 »melounů« v českých kačkách.