Znavená komentátorka atletiky Helceletová: Týden budu mlčet!

Bývalá atletka Denisa Helceletová (37), dříve Rosolová, si vybrala povolání, kde jí rychlé nožky nepomohou. Zato musí celé dny »mlít pantem«...

„Je to náročný!“ odfrkla si bývalá sprinterka, jež se po kariéře chopila mikrofonu u ČT. Nyní dělá expertku na ME v Římě. „Všude mě bolí. Už mi to ani nemyslí. Jsem totálně vypovídaná,“ postěžovala si manželka desetibojaře Adama Sebastiana Helceleta (32), který den před startem mítinku účast kvůli nemoci vzdal.

Na pracovní horečku trpí i jeho choť Denisa: „Až přijedu domů, nebudu chtít tak týden mluvit, budu jen kývat,“ odlehčila svůj »syndrom vyhoření«.