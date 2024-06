Novotný: Trilogie Vémola vs. Végh? Eden nebude každý rok, protože...

V sobotu se konala největší MMA show v historii domácí scény. Strhujícím vrcholem Oktagonu 58 se stalo „poslední“ představení Karlose Vémoly a Attily Végha. Do klece se legendární bijci znovu postaví, jen pokud se bude jednat o třetí vzájemný duel (první vyhrál Végh, odvetu Vémola). Organizaci se podařilo takřka vyprodat osmadvacetitisícový stadion. „Nemyslím si, že to jde dělat každý rok. Jednou za dva roky bych si Oktagon v Edenu dokázal představit,“ řekl promotér Ondřej Novotný v jednom z víkendových rozhovorů.

Nyní po Odvetě století, myslíte, že se nakonec uspořádá i třetí rozhodující zápas?

„Vím, že je to aktuálně velice atraktivní téma, ale pro teď to nechám na každém z vás. Prvotní pocit není důležitý. Karlos řekl, že by trilogii rád. Teď je to na Attilovi, který zjistil, že nestačí být fantasticky připravený. Musíte mít zápasovou praxi a načasování, což vám nedá nic jiného než ostré boje v kleci. Bude se mu honit v hlavě, že nechce prohrát podruhé… Dejme tomu čas.“

Tvrdé KO inkasoval David Kozma, čímž se možná zodpověděla otázka, zda nepřišel o pověstnou houževnatost. Jaké by teď pro něj měly být další kroky?

„Nemyslím si, že se něco zodpovědělo. Ion (Surdu) je zkrátka řízek. Když nastupujete proti bojovníkům z nejobsazovanější váhy světa, z hranice první stovky, je to stejné, jako v tenise stát proti někomu z top desítky. S těmi můžete prohrát tak jako David, což nic neznamená ve smyslu toho, jaký jste bojovník. Všichni jsme věděli, že David má cestu, jak vyhrát. Na druhou stranu, když Ion trefí, dopadne to takhle. David se musí dát dohromady a udělat něco s prací rukou a nástupy do takedownů.“

O turnaji v Edenu se mluvilo také jako o generálce na frankfurtskou štaci na fotbalovém stadionu. Co vám tedy ukázala?

„Vůbec to nebereme jako generálku, ale jako velkou premiéru. Eden ukázal, že jsou fanoušci MMA úžasní, přestože mnozí pochybovali. Co dodat… Asi jen, co řekl jeden slavný bojovník: ‚Teď už mě vidíte!?‘, já to upravím na: ‚Teď už nás (Oktagon) vidíte?“

Bude domov sešívaných pravidelnou zastávkou Oktagonu jako dříve Štvanice?

„Nemyslím si, že to jde dělat každý rok. Jednou za dva roky bych si Oktagon v Edenu dokázal představit. Trh v Československu je nějaký a náročný… Náklady nám stouply o třicet procent tak jako všem ostatním na energiích a podobně, což jsme ale nepromítli na vstupenkách. Vzrostli nám i bojovníci a to o více než třicet procent za rok. Je to, jako kdybyste chtěl, aby v Čechách hrál bundesligový tým – to nezaplatíte. Nejde to.“

SESTŘIH: Odveta století. Vémolův návrat na trůn, Végh odklepal. "C''est la vie!" Video se připravuje ...

Může být český trh časem přesycený MMA turnaji?

„Nemyslím se. Jako byste řekl, že trh se seriály je přesycený, což možná je. Když ale uděláte dobrý seriál, kouká na něj celá planeta. S MMA je to stejné. Když uděláte dostatečně dobrý produkt, všichni ho budou sledovat bez ohledu na deset dalších, které na trhu jsou.“

Tahouny produktu „Oktagon“ byli právě Karlos Vémola a Attila Végh. Kdo další bude tváří MMA, která bude mít přesah mezi širší veřejnost?

„Myslím, že už je máme. Podívejte na Piráta (Samuela Krištofiče), jak teď vyletěl. Podívejte na Patrika Kincla nebo Davida Kozmu. Další velká jména nám rostou v zahraničí. Nové tváře dorůstají a my je do toho sedla posadíme. Oni se ale do něj budou muset chtít posadit… Strach z prázdna, které by mohlo nastat potom, co odejde nějaké velké jméno, je v každém sportu. I když odešel Beckham, Ronaldinho, pořád to funguje, protože přicházejí nové hvězdy. My se na nové tváře a jejich příběhy těšíme.“

Probíhala během skládání karty nějaká diskuze o tom, jestli obsadit více či méně český bojovníků i za cenu kvality?

„Ani ne. My jsme místo na kartě nabídli spoustě lidem. Jediné, co mě nakonec může mrzet je, že někdy je jednodušší domluva se zahraničním partnerem než s tím domácím. Nechápu to, ale je to tak. V Edenu je každý, kdo tu chtěl být, kdo má potřebnou kvalitu a časově mu zápas vycházel. Někteří totiž bojovali před nedávnem, takže sobotní turnaj nestíhali.“

Necítil jste před turnajem trochu hořkou pachuť z kauzy, která se rozpoutala po zranění Patrika Kincal (spor s Matějem Peňázem, který se měl v Edenu představit)?

„Asi ano. Samozřejmě jsem to nějak pociťoval. Nyní je to už za mnou, i když se mě na to každý ptá. Pro mě je důležité, že jsme udělali všechno, jak jsme měli a jak to nejlépe šlo. My se těšíme, že uvidíme Matěje v Oktagonu v dalším zajímavém zápase, stejně tak jako Patrika (Kincl) a Vlastu (Čepa).“

Trilogie století! Zdvihne Attila hozenou rukavici od Karlose? Video se připravuje ...

Kdy může přijít usmíření mezi vámi a Peňázem?

„Já usmířený jsem, nemám potřebu po někom šlapat nebo někomu kazit kariéru a už vůbec ne Matějovi. Podle mě je fantastický kluk a bojovník. Evidentně máme na nějaké věci odlišné názory, což je v pořádku. Podívejte, mám pod kontraktem sto osmdesát alfa samců, a kdyby mě měl rozhodit každý jiný názor, tak tu práci nemůžu dělat. Nikdy jsem nebyl extra naštvaný, takže se usmiřovat nepotřebuji.“

V průběhu turnaje jste zavtipkoval, že expanze do Anglie úplně nevyšla. Plánujete turnaje na ostrovech upozadit?

„Ne, že bych vtipkoval. My si ale dokážeme přiznat chyby. Není to vtip. Nejde o to, že expanze nevyšla. Získali jsme spoustu věcí, které není možné, abyste docenili, nebo vám je ani nechceme ukazovat. Pro vás je jediné měřítko, zda vyprodáváme haly, protože se očekává, že kamkoli vstoupíme, na turnaj přijde patnáct tisíc lidí. To se ale neděje nikde na světě. V mnoha věcech je Anglie nárazem do zdi. V mnoha jiných jsme onu zeď přelezli. Co dál? Řešíme, jak se k tomu postavit. Možností je spousta. Museli jsme uznat, že nemůže být rozkročení do rozštěpu.“

Představili jste Síň slávy. Budou dalšími členy Karlos Vémola a Attila Végh?

„Jasně, že mají automaticky místo v Síni slávy. Není ale potřeba spěchat, nyní je čas si to vychutnat. Musíme na to zvolit velký turnaj.“

V případě obou se mluví o tom, že by měli být kariéře nadále součástí Oktagonu. Už se s nimi bavíte o jejich nové roli?

„Určitě. Nějakým způsobem s nimi spolupracujeme už teď. Oba ví, že u nás mají otevřené dveře, aby pokračovali a byli stálou součástí toho cirkusu, který mají tak rádi.“