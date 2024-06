Šlamastyka u Salákových: Nejmladší syn se musí uskromnit

Doma mají se šesti dětmi pořád veselo! Bývalý gólman Alexander Salák a jeho manželka Míša se rozhodně nenudí ani poté, co někdejší reprezentační brankář pověsil betony na hřebík. Momentálně složitě řeší postýlku pro syna, kterou mu sice nastavili podle aktuálních potřeb, ale dost podstatná část chybí...

Příběhem se Sašova manželka Míša podělila na sociálních sítích. „Tak jsem ti předělal tu postýlku na větší verzi, jak jsi chtěla,“ chlubil se prý Salák své ženě. „Nic takového jsem nechtěla, ale prý jsem to řekla,“ smála se. „No nic, chviličku by se tam ještě vešel a matraci nemám koupenou, takže dneska spí asi v kočárku. A podle dodacích lhůt až do pondělí,“ oznámila půvabná maminka šesti ratolestí.

„Ty ženský někdy opravdu neví, co chtějí. Rozkaz zněl jasně. Zvětšit postýlku. Možná Michalka nebyla připravená na to, že když zavelí, má to do druhého dne,“ komentoval vývoj Salák, jehož manželka na situaci vyzrála.

Do postýlky vložila korbu dětského kočárku a chlapeček se evidentně s tímto řešením spokojil, protože se pak Míša pochlubila obrázkem, na které Marvin sladce spinká.

„Nevadí, jsem si poradila,“ připsala Míša, na jejíž řešení později reagoval i Salák. „Tak ještě, že mám tak šikovnou ženu, která si dokáže poradit v každé situaci,“ přidal svůj komentář.