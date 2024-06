Turci vyzvídali u redaktora Blesku zdravotní stav české střelecké hvězdy Schicka: Válka špionů!

Bondovky jsou proti tomu pohádka pro haranty na dobrou noc. Tohle je reálná řež zpravodajských služeb jako vyšitá z dob studené války. Rozpoutala se mezi Čechy a Turky.

Přípravu party zpod Řípu před klíčovým mačem o postup do play off ME natáčela v Norderstedtu na kraji Hamburku turecká televizní stanice. Za povolených patnáct minut toho moc neviděli.

Protahování, několik slalomových běhů, pár přihrávek po zemi i vzduchem. K notičkám, jež asistent Köstl ukazoval Barákovi s Holešem, nedohlédli. Ani jim o to nešlo! Hoši od minaretů byli totiž zvědaví jako stará Blažková ze žižkovské pavlače na zdravotní stav české střelecké hvězdy Patrika Schicka (28).

Ten od soboty laboruje s lýtkovým svalem pravé nohy, a ač lékaři a fyzioterapeuti dělají možné i nemožné, s týmem fazonu včera nepiloval. Špioni se po něm pídili marně. Nebyl na place a ani nikde v areálu.

Maglajz v hlavách

A tak k redaktorovi Blesku přistoupil chlápek v černých brýlích a s tureckou akreditací pro šampionát na krku. „Kde je Schick? Je opravdu zraněný?“ vyzvídal. Odpovědí mu bylo pokrčení ramen, jež si mohl přebrat jako: „Ano,“ i „Ne.“ Zrovna v tu chvíli ovšem kolem procházel asistent kouče Haška Jaroslav Veselý (46) a zareagoval: „Řekněte mu, že Patrik bude zítra na rozcvičce před zápasem. No fakt.“

Jeho šéf Ivan Hašek (60) k tomu posléze tajemně dodal: „Patrik Schick s námi sice dva dny netrénoval, ale jeho zranění se lepší. Uvidíme zítra,“ a bylo to! Až do výkopu dnešní pranice na Volksparkstadionu budou mít Turci v hlavách maglajz: „Nastoupí? Nenastoupí?“