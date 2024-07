EURO podle superpočítače: předčasné finále, kdo je novým favoritem?

Predikce od společnosti Opta odhaduje pravděpodobnost každého výsledku pomocí údajů ze sázkařského trhu a ukazatelů z databáze Stats Perform. Model zohledňuje sílu soupeřů a obtížnost cesty do finále spolu s nasazením do vyřazovací fáze.

Následně simuluje zbytek turnaje čtyřicettisíckrát. Analýzou výsledků každé z těchto simulací získá model Opty pravděpodobnost postupu každého týmu v každé fázi turnaje a vytvoří konečné předpovědi.

Během turnaje se vše vyvíjí, podle superpočítače už byly nejpravděpodobnějším vítězem týmy Francie, Německa a Anglie. Albion šel jako největší favorit do play off, po vydřeném postupu přes Slovensko a Švýcarsko už je to ovšem zase jinak.

Model aktuálně opět nejvíc favorizuje Španělsko, v těsném závěsu za nimi jsou Francouzi. Jejich semifinálový souboj tak můžeme považovat za další předčasný vrchol šampionátu.

Nejméně naopak počítač věří Nizozemsku. Pravděpodobnost triumfu Oranjes spočítal na 16,86 %, šanci na finále však nemají Nizozemci až tak nereálnou, Opta prezentuje hodnotu 47,49 %.

