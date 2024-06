Repre na Instagramu: selfie s hvězdou, „cenzura“ i záhadné vzkazy. Kraluje...

PŘÍMO Z NĚMECKA | Chtě nechtě už patří k nedílné součásti profesionálních fotbalistů. Sociální sítě, především Instagram. Pro někoho nutné zlo, pro jiného zábava a mnohdy také slušný výdělek. I u českých reprezentantů na německém EURO 2024 „socky“ pochopitelně rezonují. Trio hráčů se v Lipsku potkalo s americkým influencerem, zatímco jeden si účet úplně zrušil a má klid. Asistent si zase maličko rýpnul do médií a talent vzkazuje fanouškům, ať jedí zázvor. Vítejte na „instáči“!

Odpověď na otázku, kdo je nejsledovanějším českým reprezentantem na Instagramu, je jednoduchá. A nepřekvapivá. Nejlepší střelec minulého EURO a čerstvý bundesligový mistr Patrik Schick je pod drobnohledem 424 tisíc odběratelů, což je více než dvojnásobek oficiálního účtu české fotbalové reprezentace (205). Druhý nejsledovanější muž, kapitán Tomáš Souček, jich má 219 tisíc.

Pro porovnání: David Pastrňák se může pochlubit 747 tisíci „followery“, Jaromír Jágr má 700 tisíc, Karlos Vémola 388 tisíc, Ester Ledecká 297 tisíc, Jiří Procházka 890 tisíc, Petra Kvitová 683 tisíc, Tomáš Kučera 37 tisíc, Adam Ondra jeden milion. To už je raketa, byť na Petra Čecha s 2,6 miliony nemá žádný Čech.

Jenže když se podíváte do světa... IShowSpeed, říká vám něco? Nebo aspoň Speed? Či Darren Jason Watkins Jr.? Mladí budou vědět, pro ty ostatní: jedná se o devatenáctiletého amerického streamera, jehož na Instagramu hltá 19 milionů lidí, na youtubovém kanále dokonce 25 milionů.

Zkrátka jiná liga – a to i pro české reprezentanty. Když rapující teenager takřka čtyři hodiny živě vysílal během utkání Portugalsko-Česko (2:1) a pak v útrobách lipského stadionu nedaleko autobusů vyčkával na Cristiana Ronalda, se kterým už se dřív potkal, Haškovi svěřenci s mobilem v ruce zpozorněli.

„Kluci se s ním byli vyfotit, mají zážitek,“ usmívá se vrstevník Matěj Jurásek. Na rozdíl od Ondřeje Lingra, Mojmíra Chytila a Pavla Šulce však křídelník Slavie za Speedem v portugalském dresu (který ani jednoho ze tří přímých českých aktérů duelu nepoznal) pro památeční selfie nevyrazil.

Za lajk dostaneš rohlík

Přitom i Jurásek umí zaperlit. „Jezte zázvor,“ píše fanouškům u posledního „postu“, kde sdílí fotky z přípravy proti Maltě, kde se gólově prosadil. „Mám tu pro vás další příspěvek. Za lajk dostaneš rohlík,“ nabádá zase jinde.

Nerozumíte? Nevadí.

Cenzuře či kontrole nic nepodléhá, panuje důvěra. Roli hrají zkušenosti. „Kluci hrají ve velkých klubech, kde jsou pravidla nastavená dobře. Jsou zvyklí, v tom je to ulehčené. Vědí, co si můžou a nemůžou dovolit,“ říká tiskový mluvčí národního týmu Petr Šedivý. „A když si někdo není jistý, jestli se něco hodí, radši se zeptá. Občas se to stane,“ dodává.

Výjimečné jsou situace, kdy zasáhne on sám. Na německém turnaji se to ještě nestalo, ale dřív například řešil detail, kdy u hráčovy fotky bylo logo společnosti konkurující partnerství reprezentace. „Na to se snažíme dávat pozor,“ přikyvuje.

U takového Petra Ševčíka ale ví, že řešit nebude vůbec nic. Důvod je prostý. Instagram si zrušil, nemá ho jako jediný v kádru. „Už je to dlouho, mám klid,“ míní středopolař z Edenu, za nějž to „dohání“ manželka Nikola, jeho velká fanynka.

Ševčíkova nečinnost je výjimkou. Aktivní jsou jinak totiž až na kouče Ivana Haška, jenž účet sice má, ale příliš nepoužívá, téměř všichni. Včetně asistentů. Jaroslavové Köstl s Veselým berou sítě jako nedílnou součást práce. Natáčejí si třeba tribuny stadionů, když stojí uprostřed hřiště.

Na jednom „reelu“ z tiskové konference trenér Bohemians spolupracuje i s redakčním profilem iSport.cz, na jiném zase naopak do novinářů lehce rýpe. To když Veselý natočil premiérový příjezd Čechů na hotel v Norderstedtu, kde je početný personál vřele zdravil, a napsal: „Prý skromné přivítání...“ Šlo o reakci právě na zmínku o „skromném přivítání“ v jednom médiu.

U hráčů, respektive brankářů, nejvíce obecně frčí emoce. Ideálně radost. To znamená vstřelené góly, spektakulární zákroky či závěrečné oslavy vítězství. Schick, Lingr nebo Jindřich Staněk, všichni si v minulých dnech něco na tento způsob nasdíleli.

Ovšem najdou se i takoví, třeba David Zima, na jejichž profilech byste vůbec nepoznali, že jsou momentálně na prestižním turnaji. Vyhlášený flegmatik to neřeší.

„Nejde říct generálně, že by mladší byli na Instagramu aktivnější. Rozdíl je v tom, že někdo si to dělá sám a někdo na to má agenturu,“ popisuje Šedivý.

Barák spolupracuje s agenturou

S agenturou spolupracuje například Antonín Barák. Prostřednictvím marketingové expertky na konci minulého roku svolal záložník Fiorentiny tiskovku, ve které se českým žurnalistům chtěl vyjádřit k údajnému porušení interních pravidel. „Kauzu“ mezi ním a ex-koučem Jaroslavem Šilhavým s manažerem Tomášem Pešírem vysvětlil – a záležitost jednou pro vždy zhasla.

Nároďák naopak kooperaci s externí agenturou před rokem ukončil a všechny výstupy si zařizuje sám. Snaží se na srazech během sezony vzdělávat už i mládežnické reprezentanty. V poslední době nejvíc zaujalo dojemné video v rámci Dne otců. „Na EURO máme na tyto věci vždy jen dva volnější dny mezi zápasy, ale myslím, že oproti podzimu je vidět obrovský posun,“ míní mluvčí.

Snad budou pozitivní příspěvky přibývat i po středečním večeru v Hamburku.

Počet sledujících na Instagramu

424 tisíc Patrik Schick

219 tisíc Tomáš Souček

116 tisíc Vladimír Coufal

113 tisíc Adam Hložek

112 tisíc Matěj Kovář

98 tisíc Ladislav Krejčí

93 tisíc Václav Černý

70 tisíc Antonín Barák

50 tisíc Matěj Jurásek

45 tisíc Ondřej Lingr

25 tisíc Martin Vitík, Vítězslav Jaroš

24 tisíc Jan Kuchta

21 tisíc Tomáš Holeš

20 tisíc Matěj Jurásek

19 tisíc Mojmír Chytil, Jindřich Staněk

18 tisíc Lukáš Provod

13 tisíc David Douděra

8 tisíc Tomáš Chorý, Jaroslav Köstl

7 tisíc Pavel Šulc

6 tisíc Tomáš Vlček

5 tisíc Lukáš Červ

4 tisíce David Zima, Robin Hranáč, Ivan Hašek

0,8 tisíc Jaroslav Veselý

- Petr Ševčík