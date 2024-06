Varianty, jak na Turky: sázka na dvě věže, plzeňská souhra či nechutnost

NÁZOR SPORTU: I po tomhle část národa volá. Zjednodušit, přitvrdit a valit centry do vápna. A vlastně to tak proti Gruzii docela bylo. Akorát bez efektivity... Pokud by realizační tým opravdu vsadil na tento způsob hry, jsou dva exolomoučtí hroťáci jasnou volbou. Dohromady bezmála čtyřmetrové duo by turecké stopery nenechalo vydechnout. Navíc to není tak, že by CH+CH neumělo kopat a čekalo by jen na balony ze vzduchu. Oba umí zabrat i na zemi, bolelo by to.