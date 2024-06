Technologický převrat u repre: Česko dohání svět. Víc videa i „alert“ aplikace

Video se připravuje ... Česko dohání vyspělý svět. Nástup Ivana Haška k reprezentaci totálně zbořil zavedené zvyklosti. Do značné míry nemoderní, zastaralé, neúčinné a neefektivní. V národním týmu se nově pracuje s nejmodernějšími technologiemi, každý detail je hodnocený na základě analytických dat, podpůrný tým se rozrostl o špičkové odborníky. Mužstvo dostává libový servis. „Je to vážně v topu,“ pochvaluje si Ondřej Lingr, zvyklý na novátorský přístup Arneho Slota z Feyenoordu. Deník Sport a web iSport.cz nabízí podrobný pohled do kuchyně reprezentace.

Video mítinky – častější, intenzivnější Padesát minut. Klidně hodina. Taková byla stopáž video rozborů v éře Jaroslava Šilhavého. Mítinky vedl primárně asistent Jiří Chytrý. Povětšinou mluvil sám. Hráči se do diskusí takřka nezapojovali. I proto, že servis nepovažovali za dostatečný. Neodrážel jejich potřeby a zvyklosti z podobných sedánků v klubech. Ohrazovali se hlavně fotbalisté působící v zahraničí. Ať Antonín Barák, nebo Patrik Schick. S příchodem Haška došlo k razantní změně. Videa se zkrátila, trvají maximálně patnáct minut. Jsou intenzivní. Zaměřená na absolutně konkrétní věci, jednotlivé hráče nebo systémové prvky. Mítinky jsou častější než dřív. Někdy i dvakrát denně. Na březnovém srazu, prvním pod Haškem, se hráči rozkoukávali. Moc nemluvili. Na soustředění v Rakousku i nyní v Německu se po sestřihu už rozjede plodná diskuse. „Videa jsou v topu. Všichni jsme s tím spokojení, je to skvělá změna,“ chválí Ondřej Lingr. „Servis je fantastický,“ přidává se Tomáš Vlček. Automatické je využívání moderních technologií. Český trénink pod dohledem technologií • Foto Michal Kvasnica

Informace: nezahltit – hlavně srozumitelnost V Haškově realizačním týmu měli od začátku jasno, jak chtějí fungovat. Obří důraz kladli na práci s informacemi. Jakým způsobem je hráčům předávat, jak často, jaké detaily vybrat. Z mixu názorů vyšlo následující: tým nesmíme zahltit, klíčová je srozumitelnost! „Co se týče rozborů, klademe důraz na zásadní informace. Snažíme se vypíchnout pozitivní věci, ale i negativní,“ říká asistent Jaroslav Veselý. Zásadní je však model předání. Aby si hráči z mítinku odnesli co nejvíc, aby se jim výstupy vryly do paměti. Redaktoři Sportu mají zprávy, že se to daří. „Diskuse s hráči probíhá neustále, chceme znát feedback, jestli jsou pro kluky informace užitečné, zda jim to něco dává. Není možné, abychom to dělali jen pro sebe, pak by to byla ztráta času. Na čem nám záleží nejvíce, je srozumitelnost,“ líčí Veselý. Ivan Hašek mluví k hráčům během soustředění před EURO • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Zkrácený dopolední tréninkový proces Je kratší, než bývalo zvykem. Na pokyn Haška se už v březnu v Norsku jednotka smrskla na padesát minut. I proto, že na EURO není na trénink dle reglementu turnaje víc času. Proto se úplně překopal způsob rozcvičení. Hráči si zahřejí svaly už v kabině nebo v místnosti s rotopedy. Po příchodu na hřiště provedou několik energických cvičení a jde se do procesu. Všechno odsýpá, prostoje neexistují. Navíc všechny jednotky se konají dopoledne, poprvé trénoval tým (včetně soustředění v Rakousku) po poledni až včera v Lipsku. Jinak vždy začal už před obědem. Další novinky? Nad hlavami hráčů poletuje dron snímající z výšky kompletní jednotku. Ze země vše zaznamenávají kamery české společnosti Panoris, špičky v oboru. Trenérům nic neuteče. Ze softwarů tečou rozličná data, co je zásadní – jsou online, čili okamžitě k dispozici. Trenérský tým tak má v každé sekundě přehled o fitness složce každého jednotlivce. Pokud by měl hráč problém, ihned to zjistí. Během pátečního otevřeného tréninku takto „odstavili“ Ladislava Krejčího. Den předtím prožil náročný den, podepisoval kontrakt s Gironou, hodně cestoval, málo spal. Byť se dopředu plánovalo, že celý trénink neabsolvuje, data upozornila trenéry, že je dobré přesně v půlce přestat. Ladislav Krejčí ještě před EURO změnil klub • Foto ČTK

Speciální „alert“ aplikace Mnohde jde o dávno zavedenou praxi, hlavně ve vyspělých klubech v nejlepších soutěžích světa. V reprezentaci je ale novinkou. Hráči mají v chytrých telefonech staženou speciální aplikaci, kterou využívají pro zaznamenávání vnitřních pocitů. Táhá tě sval? Máš jiný zdravotní problém? Cítíš se kondičně špatně? Všechno zaznamenej. Chceme znát, jak se máš. „Máme několik nástrojů, jak hráče monitorujeme. Konkrétně v této aplikaci nám vyplňují svůj subjektivní pocit před tréninkem i po tréninku. Dokážeme tak odhalit vznikající problém. Je to pro nás první „alert“. Nemůžeme všech šestadvacet fotbalistů obcházet a každého se zvlášť ptát,“ líčí Veselý. Samozřejmostí je monitoring přes GPS vesty. Tomáš Souček se chystá na plnou zátěž • Foto Michal Kvasnica

Fungování během zápasů Realizační tým chce mít během utkání šampionátu všechny dostupné informace, aby se mohl na lavičce správně rozhodovat. V dnešním fotbale je reakce trenérů v průběhu utkání na základě výstupních dat jednou ze základních doprovodných složek výkonu i konečného výsledku. Ivan Hašek a spol. se v Německu budou řídit online daty, podobně jako v tréninku. Budou znát míru únavy jednotlivých borců v reálném čase. A pozor, stejně tak u soupeře. Mohou tedy modelovat střídání, vymýšlet taktické varianty. Jednoduchý příklad? Asistenti zjistí, že levý bek soupeře začíná mít problémy s kondicí, proto na jeho stranu nasadí čerstvého hráče z lavičky. Není to samospásné, ale detaily ve špičkovém sportovním světě dělají rozdíl. Pomůže i UEFA. Všechny týmy od ní dostanou zase jiná zápasová data, aby se fotbal o kus posunul. Důležité jsou pro asistenty i poznatky od Miroslava Soukupa. Existuje domluva, že maximálně do dvaceti minut po začátku utkání hlavní týmový analytik sesumíruje poznatky a z tribuny je pošle „dolů“ – jako první přijde zpráva o rozestavení soupeře. Čili s realizačním týmem zkonzultuje, zda vše sedí. Asistenti pak předají informace hlavnímu trenérovi. Zajímavostí je, že Soukup, stejně jako třeba technický ředitel Erich Brabec, neměl ve Schladmingu žádný problém během tréninkových jednotek vypomoct s přesunem pomůcek a dalšími činnostmi. Parta je výborná. Zamyšlený trenérský tým reprezentace - zleva Jaroslav Köstl, Jaroslav Veselý a Ivan Hašek • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Čeští kondičáci, polepšete se! Z realizačního týmu zazněla během posledního půlroku veřejně a opakovaně výtka směrem k tuzemským fitness expertům: v Česku nemáme dobré kondičáky. Opravdu. „Ve vzdělávání jsme částečně zaspali, v zahraničí je to špička,“ míní boss Ivan Hašek. S nebývale upřímnou kritikou se vyjadřovala reprezentace. Zřejmě k tomu měla důvod, nyní si totiž všichni připravenost pochvalují. S Nicolasem Dyonem se zná Hašek i asistent Jaroslav Veselý dlouhá léta, francouzský chlapík z Mönchengladbachu doručil vysokou míru profesionality i energie. A v neposlední řadě insiderské informace nejen o stavu Tomáše Čvančary, ale i dalších internacionálů z bundesligy. „Před každým tréninkem i před každým týdenním cyklem máme mítink s oběma kondičními trenéry,“ říká Veselý. Tím druhým je Slovák Martin Kojnok. Právě on měl na starost například individuální režim s Tomášem Součkem, jehož trápilo koleno. „V celém realizáku si stanovujeme kondiční zátěže, ať víme, na co si dát pozor a co korigovat. Data využíváme naplno,“ dodává kouč Bohemians, který spolu s Jaroslavem Köstlem tyhle záležitosti řeší během jednotek. Soustředění reprezentace ve Schladmingu: kondiční kouč Nicolas Dyon a Ivan Hašek • Foto Pavel Mazáč / Sport

Top servis pro hvězdy Malý příklad zlepšujícího se servisu: nebylo to snadné ani obvyklé, ale na kempu v rakouském Schladmingu si realizák vyboxoval dvacet rotopedů. Tak aby nikdo nemohl slyšet „teď to nejde“ a v případě potřeby mohl v klidu vyjezdit únavu. Klidně v noci po zápase, žádný problém. Aby hvězdy West Hamu, Leverkusenu či Fiorentiny dostaly stejný komfort jako na špičkových evropských adresách. Tak jak jsou zvyklé. Není třeba připomínat, že právě tohle byl v minulosti jeden z problémů, stejně jako kvalita videopřípravy. Potěšil i fakt, že hráči mají pokoj pro sebe. „Jsem za to rád, myslím, že by už to tak mělo být všude na světě. V klubu to máme,“ popisuje Ondřej Lingr z Feyenoordu. „Když jsem byl ve Slavii, býval jsem na pokoji s Davidem Juráskem. Jenže on vstával už v šest, to se mi moc nelíbilo,“ směje se. A takových střípků, které posunuly celkovou úroveň servisu o patro výš, byste našli mraky. Čeští fotbalisté dorazili na hotel, zaměstnanci je vítali i s vlajkami • Foto ČTK / Šimánek Vít

Upřímná komunikace U kauzy trojkolek se to sice nepotvrdilo, ale jinak komunikuje reprezentace transparentně. Baví se na rovinu. I s hráči. Říkají si nepříjemné věci do očí, nechodí kolem horké kaše. Všechno začalo v zimě inspekčními cestami. „Kdybyste viděli, kolik toho Ivan a asistenti objeli a nalétali po Evropě...“ kroutí hlavou ještě teď hlavní analytik Miroslav Soukup. Začaly se budovat vztahy, formovat vazby, zpevňovat důvěra. Ivan Hašek upřímně Jakubu Brabcovi sdělil, že nefiguruje v jeho plánech, protože nová generace stoperů je v jeho hierarchii před ním. Belmondo nehrálo roli. Podobných pohovorů bylo víc. Ale pozor, férový přístup neznamená, že si realizák nechává od silnějších osobností z řad hráčů cokoli radit či přemlouvat, jako se to stávalo dříve. „My máme konečné slovo, tak by to mělo být,“ přikyvuje Jaroslav Veselý. Realizační tým české reprezentace na tréninku na přípravném kempu v Rakousku před EURO: (zleva) asistent Jaroslav Köstl, hlavní trenér Ivan Hašek, analytik Miroslav Soukup a asistent Jaroslav Veselý • Foto Pavel Mazáč / Sport