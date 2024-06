Kontroverzní sudí Kovács: Kritika se po zápase Čechů valí i ze zahraničí!

Kdepak, oproti němu je Čechy nenáviděný někdejší rozhodčí Pierluigi Collina (64) slabý odvar. Řeč je o rumunském sudím Istvánu Kovácsovi (39), který podle mnohých utkání na fotbalovém ME mezi Českem a Tureckem (1:2) nezvládl. Kritika se navíc neozývá pouze z tuzemského tábora.

Čeští fotbalisté a příznivci nejsou jediní, kterým výkon rozhodčího Kovácse v klíčovém střetnutí proti Turecku přišel při nejmenším podivný. Do kontroverzního muže s píšťalkou se pustili i za našimi hranicemi. Důvodem jsou především sporná rozhodnutí. Jako třeba když měl být během dvou minut s největší pravděpodobností vyloučen turecký útočník Kenan Yildiz (19). Loktem totiž trefil do obličeje Vladimíra Coufala (31) poté, co už obdržel žlutou kartu.

Další kaňkou byla neuznaná branka Jana Kuchty (27) na 2:1. Kovács zapískal forvardovi Sparty faul, který ale kromě rozhodčího snad nikdo neviděl. Naopak gólové situaci předcházela hra rukou ze strany Turecka. A to hned několikrát! „Tohle je naprosto skandální rozhodnutí. Sudí se dopustil čtyř chyb během tří sekund: Hra rukou v podání Kadiogla (24), žádný faul Kuchty, hra rukou ze strany Demirala (26) a celou situaci navíc odpískal příliš brzy,“ čertil se v němčině jeden z uživatelů sociální sítě X u videa s neuznaným gólem Kuchty.

Kovácsův výkon byl trnem v oku i dalším. „István Kovács se postaral o to, aby jeho poslední zápas na Euru byl jen o něm. Pravděpodobně nejhorší výkon rozhodčího, jaký jste kdy viděli," napsal další uživatel. Podobných názorů byste našli ve virtuálním světě desítky. Mimo jiné se Kovács postaral o nový rekord Eura, když rozdal osmnáct žlutých a dvě červené karty.

»Třešničkou na dortu« pak byl podle kouče českého výběru Ivana Haška (60) fakt, že si István po zápase notoval s tureckou stranou. „Rozhodčí se poplácával v tunelu s funkcionářem a trenérem, to jsem ještě nezažil,“ kroutil hlavou v pozápasovém rozhovoru pro Českou televizi. Celkový výkon českých hráčů rozhodně nebyl v závěrečném utkání na evropském šampionátu ideální, nicméně část viny rozhodně padá i na arbitra Kovácse.