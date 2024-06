Bylo to jako utíkat před válcem, který ale nakonec Čechy stejně přejel. Takový zápas, jakým byl ten první proti Portugalsku (1:2), se dá přetrpět během Eura jen jednou. Proti Gruzii a Turecku už to musí vypadat úplně jinak!

Tomáš Holeš v souboji s Cristianem Ronaldem. • Foto ČTK Jediná střela na bránu, byť byla krásná a od Provoda gólová. Rohy 13:0 pro Portugalce. Útočné akce 75:19. Uf, buďme rádi, že to máme za sebou s jen těsnou prohrou 1:2. I skóre může hrát roli. Příslibem do dalších zápasů na tom všem je, že místo lhaní si do kapsy a omílání smůly – však vítězný gól dali Portugalci až ve druhé minutě nastavení – hráči i trenér hodnotili duel realisticky. „Byli celý zápas lepší, tlačili, Jindra Staněk toho dost pochytal. Ale ukázali jsme soudržnost a srdce, to bude důležité v dalších dvou zápasech skupiny,“ byl přesvědčený střelec Lukáš Provod (27). My to víme… „Že byla první půle od nás špatná, jsme všichni věděli, řekli jsme si to taky v kabině. Druhá byla trošku lepší. V prvním poločase to bylo lehké čekání na smrt. Musíme se zlepšit v dalších dvou zápasech a já vím, že se zlepšíme,“ řekl brankář Jindřich Staněk. Sám byl jedním z výrazných aktérů nepovedeného zápasu. Kdo byli ti další?

Smolař i hrdina - Jindřich Staněk (28) Staněk takhle vyčapal Ronalda. • Foto Blesk: Tonda Tran Sedí na něj titul hrdina, ve hře byl ze všech Čechů nejvíc. Megašance likvidoval, takže se není čemu divit, že oba góly byly šmudly a na prvním má svůj podíl. On ze všech nejvíc může mluvit o smůle. Byť si může do smrti pamatovat, že vychytal »CR7«. Infografika Jindřicha Staňka. • Foto Blesk

Zvadlá hvězda - Patrik Schick (28) Tak tohle hrát nechceme! Čeští fotbalisté ve vzrušené debatě při zápase s Portugalskem. • Foto Blesk: Tonda Tran Inkasoval jedinou českou žlutou za řečnění, jinak jako by nebyl. Byl střídán po hodině a najednou Češi hráli líp! Česká hvězda, s Ronaldem nejlepší střelec minulého Eura… A největší otazník: Vyndá ho trenér ze sestavy proti Gruzii, nebo bude spoléhat, že jeho kouzlo ožije? Infografika Patrika Schicka. • Foto Blesk

Pan nepřehlédnutelný - Robin Hranáč (24) Smolný vlastňák Hranáče na 1:1. • Foto Blesk: Tonda Tran Kdo by před rokem řekl, že bude šéfovat obraně na Euru? Ke všemu má za sebou drsný start turnaje – a to hrál teprve čtvrtý mač za nároďák! Dal si vlastenec. Byl u druhého gólu. Přesto obstál. Ten chlap vynikl po všech stránkách. Na něm to musí stát! Infografika Robina Hranáče. • Foto Blesk

Asistent bez náhrady - Vladimír Coufal (31) »Cufa« fandové kritizovali. • Foto Blesk: Tonda Tran Na úvod ho vyškolil Leao, což určilo ráz zápasu. Sice neúnavně běhal, ale moc kazil, zkrátka byl to jeho těžký podprůměr. Má asistenci na jediný český gól, jenže na druhou stranu měl prsty v rozhodující portugalské trefě. Terč kritiky, ale ze sestavy ho Hašek nevyndá. Infografika Vladimíra Coufala. • Foto Blesk

Běhání nade vše - David Douděra (26) Douděra se klepe o místo. • Foto Blesk: Tonda Tran Rychlost je jeho předností, jenže slávistický bek ji nedokázal prodat. Na levé straně hrál přes nohu, i proto se soustředil hlavně na to, aby zbytečně neztrácel balony. To mu celkem šlo, ale směrem dopředu to byla neskutečná bída. Jurásek by ukázal víc. Infografika Davida Douděry. • Foto Blesk

