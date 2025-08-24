Dostál mistrem světa! V Miláně zvládl obhajobu na 500 metrů, těsně skolil Maďara
Kajakář Josef Dostál obhájil světový titul na 500 metrů. Na šampionátu v Miláně vyhrál o devět setin sekundy před mistrem Evropy Ádámem Vargou. V této disciplíně má páté světové zlato. Když v ní na MS startoval, nevyhrál jen předloni v Duisburgu, kde dojel čtvrtý.
Po čtvrtém místě na kilometru získal olympijský vítěz Dostál na tomto mistrovství světa svou první medaili. Postaral se o třetí cenný kov pro českou výpravu po stříbru a zlatu kanoisty Martina Fuksy. Na pětistovce po bronzové medaili na letošním ME ukázal, že mu tato distance sedí. V polovině trati byl sice až sedmý, ale mohutným závěrem se posunul do čela.
Kanoistka Denisa Řáhová obsadila ve finále dvoustovky deváté místo. Do finále této olympijské disciplíny se dostala jako první Češka od roku 2017.
Výsledky mistrovství světa v rychlostní kanoistice
Mistrovství světa v rychlostní kanoistice v Miláně:
500 m:
Muži:
K1: 1. Dostál (ČR) 1:38,43, 2. Varga (Maď.) -0,09, 3. Graneri (Šp.) -0,62.
K2: 1. Kurucz, Nádas (Maď.) 1:28,28, 2. Ribeiro, Baptista (Portug.) -0,16, 3. Schopf, Lemke (Něm.) -0,66, ...finále B: 8. Špicar, Havel (ČR) 1:39,53.
C2: 1. Petrov, Štyl (Rus.) 1:39,63, 2. Jü Jüe-pin, Jü Čchen-wej (Čína) -0,97, 3. Kollár, Juhász (Maď.) -1,11, ...finále B: 5. Tettinger, Minařík (ČR) 1:49,80.
Ženy:
K2: 1. Klattová, Pulawská (Pol.) 1:41,34, 2. Harlenová, Drobotová (Austr.) -0,58, 3. Paszeková, Jagschová (Něm.) -1,85.
C4: 1. Maďarsko (Kissová, Nagyová, Opavszká, Csorbaová) 1:46,43, 2. Bělorusko -1,05, 3. Čína -1,07.
200 m:
K1: 1. Wang Nan (Čína) 41,46, 2. Ostermanová (Slovin.) -0,15, 3. Lewisová (Brit.) -0,20, ...finále B: 9. Sovová (ČR) 44,87.
C1: 1. Luzanová (Ukr.) 46,09, 2. Cirilová (Kuba) -0,18, 3. Šljapnikovová (Rus.) -0,50, ...9. Řáhová (ČR) -2,67.