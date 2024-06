Nejlepší zápas? To bychom postoupili. Chyběla nám zkušenost, říká Provod

Jestli pro někoho bylo tohle EURO vykoupením, tak pro Lukáše Provoda. O minulý šampionát nešťastně přišel. Dlouho marodil s přetrženým zkříženým vazem v koleni. Hodně se pochybovalo, jestli se vůbec ještě někdy vrátí do formy, kterou měl před osudovým zraněním. Dnes na ni plynule navázal. Byl českým mužem zápasu, jako by v podstatě sám vynahradil nepřítomnost jednoho hráče po vyloučení Antonína Baráka.

Byl to váš nejlepší zápas v kariéře? Na druhou stranu výsledek dost hořký…

„Asi bych to takhle nehodnotil. Kdybych odehrál nejlepší zápas v kariéře, vyhráli bychom a postoupili. Ale samozřejmě teď se mi to těžko hodnotí z individuálního pohledu, protože z týmového bych to taky nerad hodnotil jako neúspěch. Předvedli jsme české srdce a maximum na hřišti. Odvedli jsme vše, co šlo, a bohužel to dnes nestačilo.“

Byl to heroický výkon poté, co jste šli do deseti a hráli jste v tomto stavu sedmdesát minut?

„Samozřejmě heroický od všech kluků, klobouk dolů přede všemi. Jak v prvním, tak ve druhém zápase jsme odvedli maximum a do poslední chvíle jsem věřil tomu, že se příběh napíše tak, že se nám to vrátí a druhý gól dáme a postoupíme. Bohužel se to nepovedlo.“

Co červená karta Antonína Baráka? Jak se k ní stavěl a co jste si říkali v kabině?

„Nemluvili jsme o tom. Vždy je nepříjemné, když se jde do deseti takto brzo. Ani jeden zákrok jsem neviděl, takže nemůžu hodnotit. Po druhém zápase jsem říkal, že žlutých karet padá zbytečně moc. Na to, že je to turnaj a hráč nemůže hrát další utkání, bych s tím trochu šetřil.“

Nakolik bylo těžké koncentraci a hlavu, když některé výroky sudího byly dost kontroverzní?

„Samozřejmě je naše práce udržet hlavu a soustředit se na zápas a neřešit rozhodčího, tím si stejně v ničem nepomůžeme. Ať bude dobrý nebo špatný, musíme se soustředit pořád na fotbal.“

Ale přesto jste měl pocit, že třeba Kenan Yildiz měl dostat žlutou kartu?

„Některé výroky byly samozřejmě kontroverzní, ale s tím už teď nic po zápase neuděláme a výkon rozhodčího neovlivníme. Jediné, co můžeme ovlivnit, je to, jak hrajeme na hřišti.“

Překvapilo vás, že jste i v deseti dostali Turky pod tlak?

„Asi nepřekvapilo. Škoda, že jsme dostali gól tak brzo. Věděli jsme, že budeme mít sílu a Turci znervózní, ale myslím, že jsme se snažili vytvářet tlak celkem slušně. Zjednodušili jsme hru, protože v deseti se to po zemi hraje o dost hůř a myslím, že to docela fungovalo.“

Co říct ke druhému gólu Turecka, nastala už trochu rezignace?

„Nemyslím, že jsme rezignovali. Krejda (Ladislav Krejčí) šel nahoru na hrot útoku a už je to celé rozházené, potřebovali jsme dát gól, dělali jsme maximum a bohužel z toho vyjdou takové situace, které absolutně vyhovují Turkům a jejich individuální kvalitě. Myslím, že celá obrana zaslouží absolutorium za to, jak se vyrovnala s kvalitou jeden na jednoho. Odbránili tam snad každou situaci krom této.“

Jak budete hodnotit turnaj?

„Bude se mi to hodnotit smutně. Samozřejmě budeme vzpomínat na partu, na zápasy, osobně budu určitě vzpomínat na svůj gól, ale v každém zápase chyběla nějaká troška štěstí, zkušeností. Doufejme, že se to všechno dá dohromady a v kvalifikaci o MS budeme zkušenější, lepší a udržíme si toto nastavení a týmovost a zvládneme to a pojedeme na MS.“

Může toto EURO sloužit jako odrazový můstek?

„Věřím tomu, protože když si vezmeme v potaz ten tým, charakter i organizovanost a srdce, tak myslím, že tyto všechny aspekty byly ve všech zápasech. Do všech jsme dali maximum, můžu poděkovat skrze vás fanouškům, kteří byli naprosto famózní a přijeli na každý zápas. Kdyby tam to srdce neviděli, tak by v tak hojném počtu nejezdili. Patří jim obrovský dík, a i v podčíslení jsme cítili obrovskou podporu a bylo to nádherné. Myslím, že zpětně na to budeme všichni vzpomínat.“

Měl jste pocit, že se zápas od zápasu zlepšujete?

„Ono to tak asi i vyplynulo tím, že první zápas byl s Portugalskem, tam je těžké cokoliv udělat. Ale samozřejmě jsme se zlepšovali a je velká škoda, že nemůžeme něco předvést ještě v dalším zápase.“