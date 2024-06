Šílená ostuda Slováků na Euru: Uniklo vulgární video

Z těch slov se jednomu zvedá žaludek. Hráčský agent Viktor Kríž a Richard Hamšík (55), otec někdejšího slovenského fotbalisty Marka Hamšíka (36), se v rámci Eura dopustili obrovského skandálu. První jmenovaný totiž urážel soupeře ze skupiny. Přesněji Rumunsko a Ukrajinu. Obzvlášť k fotbalistům ze země, která se musí bránit ruskému agresorovi měl značně nechutné poznámky.

Ohavná scéna byla zachycena na video, v němž spolu Richard Hamšík a Viktor Kríž vedou rozhovor za pomocí techniky slovenské televize RTVS před závěrečným střetnutím slovenské reprezentace ve skupině. „Bude to pro nás velmi těžký zápas, který dovedeme do úspěšného konce. Vyhrajeme skupinu, tím pádem musíme vyhrát nad těmi Cikány po*ebanými, Rumuny,“ šokoval Kríž v zinscenovaném rozhovoru na hotelu v Německu podle webu Hospodárské noviny.

Míra nechutnosti ovšem v tomto bodě ještě nedosáhla svého vrcholu, protože poté se Kríž rozpovídal na adresu ukrajinských fotbalistů, kteří Slováky porazili 2:1. „Věřím, že Belgičani vyhrají s těmi poj*banými Ukrajinci, kteří si nezaslouží nic jiného, než táhnout do pí*e. Ať radši bojují na frontě, do pí*e,“ nebral si servítky a pokračoval. „My jsme totiž Slovensko. My budeme první ve skupině a pak budeme hrát zápas s někým z těch ko*otů ze třetích míst,“ konstatoval. Bylo to ovšem Slovensko, kdo skončil ve skupině E třetí.

Televize se distancuje

A co na skandál říkají zástupci samotné televize? „RTVS se distancuje od videa a jeho obsahu. Nahrávka, na níž je použito vybavení RTVS, byla natočena bez vědomí televize a nevystupují na ní její zaměstnanci. Využití techniky cizími osobami je předmětem vyšetřování, na jehož základě budou vyvozené důsledky,“ napsali v prohlášení.

Na videu jde také slyšet v pozadí hlas redaktora telerozhlasu Ľuboše Hlaveny. „Na základě pokynu generálního ředitele RTVS Ľ. Machaje byla situace prošetřena, videozáznam byl analyzován a v úvodu byl identifikován hlas redaktora," dodali zástupci RTVS.

Sám Kríž se po zveřejnění nahrávky omluvil na sociální síti. „Je mi líto, že soukromé video uniklo na veřejnost. Byla to předzápasová euforie a víra v postup ze skupiny na Euru. Za vulgarismy a urážky z videa se všem dotčeným veřejně omlouvám. Kdo mě zná, tak ví, že tohle není můj jazyk," napsal na instastories. Bude rozhodně zajímavé sledovat, jak tato kauza vlastně dopadne.