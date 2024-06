SESTŘIH: Slovensko - Rumunsko 1:1. Remíza stačila. Hancko: Chtěli jsme vyhrát

Sladká remíza. Slovensko s Rumunskem uhrálo nerozhodný výsledek 1:1, jenž oběma zemím zaručil postup do osmifinále. V něm se Slováci představí teprve podruhé v historii. „Je to něco nepopsatelného. Dokázali jsme to a dokázali jsme to vlastní hrou. Pokusíme se dostat co nejdál,“ jásal hráč zápasu Stanislav Lobotka. Ve skupině, v níž všechny čtyři týmy získaly čtyři body, zbyly oči pro pláč Ukrajincům.