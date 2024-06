EURO po skupinách: španělská salsa, slávista při chuti i protokol nad zdraví

Zápas Maďarska se Skotskem zajímal asi jen fajnšmekry. To se změnilo v 68. minutě, kdy útočník Barnabáš Varga po střetu s brankářem Angusem Gunnem zůstal bezvládně ležet. Výsledek? Otřes mozku a zlomená lícní kost. Dnes už je dávno doma a zotavuje se. Jenže nejdřív to tak dobře nevypadalo i dle reakce spoluhráčů, kteří hned přivolávali pomoc. Reakce záchranářů? Vykračovali si za Vargou jako při víkendové siestě. Seřval je kouč Maďarů Rossi a kapitán týmu Dominik Szoboszlai si stěžoval, že v takových chvílích může jít někdy o sekundy. A co na to UEFA? Podle protokolu prý vše v pořádku. Tak hlavně, že máme jasně dané předpisy, těm zdraví vždycky ustoupí, že?

Když porazíte Portugalce a na svém prvním EURO postoupíte ze skupiny, musí se to odrazit i v individuálních výkonech. V jedné kolonce obzvlášť dominuje netopýr z Valencie Giorgi Mamardašvili. O jeho gólmanských kvalitách se ví ve Španělsku i Gruzii. Loni je Evropě ukázal na šampionátu do 21 let a teď už v kase seniorského týmu. Stačí jen to, že si na něm remízově vylámali zuby Češi. Portugalci sice už nepotřebovali vyhrát, ale Ronaldo šel na věc v základu, chtěl si dát gól, ale Mamardašvili udržel nulu. Dvacet úspěšných zákroků na turnaji? V pořadí druhý brankář jich má třináct. Mimochodem se jedná o nám dobře známého Rumuna Florina Nitu.

KDYŽ KOHOUT NEKOKRHÁ

Zatím je ten galský na turnaji pořádně přiškrcený. Copak o to, pět bodů na postup do play off stačilo s přehledem. V obraně klasa, Maignan inkasoval jen jednou z penalty. Ale směrem dopředu je to křeč. Svádět to na komplikace kolem Mbappého zlomeného nosu? To by ve Francii mohlo znamenat další revoluci. Tým je prošpikován kvalitou a vyprodukoval na turnaji zatím 49 střel. To je čtvrtý nejvyšší počet ze všech týmů. Stačilo to na vlastence Rakušana Wöbera a gól z pokutového kopu Mbappého. Je na čase zabrat. Osmifinále s Belgií se blíží.