Drastický boj Cibulkové s váhou: Překvapivý postoj rodiny!

Výzva, která je pro mnohé lidi nepředstavitelná. Přesně do té se loni v říjnu pustila Dominika Navara Cibulková (35), která se rozhodla, že výrazně zhubne. Výsledky se dostavily už za několik měsíců! Co na její hubnutí říkají členové rodiny?

Před pár dny vyrazila Cibulková na dovolenou do Řecka společně s manželem Michalem a přáteli. Zároveň se jedná o období, kdy má podle svého plánu finišovat drsnou dietu, podle které si určila zhubnout dvaadvacet kilo za osm měsíců. A plán se vydařil! „Nyní odlétám na dovolenou a to byl také můj cíl. Dovolenou jsme si zařídili už dopředu a řekla jsem si, že v létě už chci na ní být fit. Dobře vypadat a líbit se sama sobě,“ svěřila se bývalá tenistka pro slovenský web Nový Čas.

Někteří jedinci se dříve do Cibulkové na sociálních sítích strefovali kvůli tomu, že podle nich vážila víc, než by měla. Z toho si ale někdejší světová čtyřka hlavu neláme. „Já se absolutně nebráním konstruktivní kritice, ale když o mně píší lidé, kteří mě vůbec neznají, tak tomu říkám čistý hejt. Není to pěkné a neztotožňuji se s tím, když chce někdo ublížit druhému,“ odvětila Cibulková. Zároveň dodala, že s nefér kritikou přichází do kontaktu od svých patnácti let.

Velkou roli v životě Dominiky hrají také její rodiče, kteří ji odmala vedli nejen ke sportu, ale také ke zdravé výživě. Co říkali na to, že jejich milovaná dcera se rozhodla shodit výrazné množství kil? „Rodiče byli nadšení. Byla jsem jedináček, profesionální sportovkyně, oni mi stravu hlídali odmalička. Byli zvyklí na to, že jsem fit. Moje mamka si hlídá váhu celý život. Dá se říct, že je stále na dietě. Viděla jsem, že je to štve,“ řekla Cibulková. „Ale já mám svou hlavu a musím sama chtít něco pro to udělat."

Plánuje další dítě?

A co na velkou proměnu své dcery říká její táta? „Byli velmi šťastní, ale když táta teď vidí nějaké mé fotky, tak mi napíše: Dobré, ale ještě nezastavuj. Ještě to bude lepší. A já mu na to odepíšu, že dobře, tati, díky,“ poodhalila detaily ze svého soukromého života.

A když už jsme u soukromí, co takhle třetí dítě? V této otázce je Cibulková značně opatrná. „Manžel by třetí dítě chtěl. Aktuálně jsem nastavená tak, že ne. Ale můj muž mi řekl, že za pět až šest let se budeme nudit a uděláme si třetí dítě. Takže zatím ne. Nicméně nechci říkat, že nikdy. Ale spíše ne než ano,“ uzavřela sympatická blondýna povídání.