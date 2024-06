Hvězdná tenistka Muchová otevřeně: Děsivá slova o noční můře!

Při té zprávě nejednomu českému fanouškovi tenisu zatrnulo. Před pár dny obletěla tuzemský internet informace, že hvězdná tenistka Karolína Muchová (27) předem vzdala turnaj v Eastbourne. Později se ukázalo, že za rozhodnutím stála spíše opatrnost. Sympatická sportovkyně se nicméně rozpovídala o detailech, kdy byla zraněná. Nutno říct, že se jedná o velice znepokojivé čtení!

Že přijde o Wimbledon a olympiádu? Ale kdeže. Karolína Muchová, jedna z nejlepších českých tenistek současnosti, odstoupila z turnaje v Eastbourne proto, aby si náhodou neobnovila zranění, které ji na devět měsíců vyřadilo ze hry. „Je to teprve začátek mého comebacku a nechci to uspěchat. Byl to můj první turnaj a nikdo jsme nevěděli, jak bude mé tělo reagovat,“ citoval Muchovou web Aktuálně.cz.

Kromě toho ale popsala i chvíle po únorové operaci pravého zápěstí, které by se daly popsat jako jedna velká noční můra. „Problém bylo všechno. Od čištění zubů až po oblékání trička. To trvalo měsíc až dva, časem jsem měla obvaz jen po loket, ale stejně jsem rukou nesměla hýbat," svěřila se aktuálně 35. hráčka v žebříčku WTA. Pokud byste ale čekali, že problémy po sundání bandáže ustanou a Karolína se začne vracet do plnohodnotného života, jste na omylu.

„Když mi sundali bandáž, nemohla jsem rukou pořád vůbec hýbat. Už jsem si říkala, že raketu určitě do ruky už nevezmu. Dokonce mi běžely hlavou myšlenky ,Najím se tou rukou někdy? Udržím vidličku?' Bylo to děsivé,“ vzpomínala Muchová na těžké období. Naštěstí se z toho ale finalistka loňského Roland Garros dostala a může vyhlížet dvě nejbližší prestižní akce.