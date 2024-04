Muchová na výletě v Paříži s televizní expertkou: Odhalily těhotenství!

Od momentu, kdy Karolína Muchová (27) naposledy nastoupila do zápasu, už uběhlo dlouhých sedm měsíců. Česká tenistka navíc musí kvůli zranění vynechat i letošní Roland Garros, kde loni postoupila až do finále. Cestu do Paříže si ale přeci jen našla, byť coby turistka. Nebyla ale sama. Do francouzské metropole se vydala i s extenistkou a televizní expertkou Barborou Hlavicovou (29), za svobodna Štefkovou. A fotky naznačují radostnou novinu!

Stačil jeden špatný pohyb a bylo zle. Karolína Muchová, která loni prožila parádní sezonu, si loni při tréninku před čtvrtfinále US Open poranila šlachové poutko v pravém zápěstí. A když už to v únoru vypadalo, že se chystá očekávaný návrat do zápasů, přišla ještě horší zpráva.

„Hrála fantasticky, jeden špatný úder ale všechno pokazil. Odehrála forhend za tělem, natahovala se za ním a ještě trefila míč rámem. Zase jí prasklo v zápěstí a hned bylo vidět, že má obrovské bolesti,“ popsal Emil Miške, kouč Muchové, pro deník Sport.

Následovala operace pravého zápěstí, po které měla úspěšná sportovkyně šest týdnů ruku v sádře. Nyní se jí už ale zase vrací úsměv. Muchová totiž vyrazila na výlet do Paříže společně se svou velkou kamarádkou, bývalou tenistkou Barborou Štefkovou, jak sama prozradila na sociální síti. „Jak se daří?“ připsala ve francouzštině k sérii fotek, na kterých si pozorný člověk může všimnout zajímavého detailu.

Báře se totiž na snímcích krásně kulatí bříško, které si najedné fotce láskyplně hladí, a tak se zdá, že s partnerem očekávají druhého potomka. První uzlíček štěstí přivedla na svět před necelými dvěma lety, kdy se jí narodil syn Vincent.