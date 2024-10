Pohádková svatba hvězdné extenistky Muguruzaové: Vzala si fanouška, který ji požádal o fotku!

Příběh, který by klidně mohl aspirovat na scénář romantického slaďáku. Přesně to bylo seznámení slavné tenistky Garbiňe Muguruzaové (31) a její lásky Arthura Borgese. Nyní jejich pohádkový příběh vyvrcholil veselkou.

Všechno to začalo nevinně. Muguruzaová si před třemi lety dopřávala oddech uprostřed US Open, když se šla projít kolem proslulého Central Parku. V tom ale potkala modela a podnikatele Arthura Borgese. „Můj hotel se nacházel blízko Central Parku a zrovna jsem se nudila, tak jsem si řekla, že se zajdu projít. Vyšla jsem ven a potkala jsem Arthura na ulici. Najednou se otočil a popřál mi hodně štěstí na US Open. Pomyslela jsem si, že je opravdu hezký,“ citoval britský tisk Daily Express někdejší světovou jedničku.

Borges následně požádal Muguruzaovou o fotku, přičemž nezůstalo jen u ní. Poté spolu strávili nějaký čas, zatímco si povídali o svých smíšených původech. „Jsem napůl Venezuelka a napůl Španělka, takže jsme si rozuměli,“ líčila Muguruzaová. Borges se narodil ve Španělsku, ale většinu života žil ve Finsku.

„Je to jako z filmu. Věděla jsem, že si ho vezmu ještě předtím, než mě skutečně požádal o ruku. Byla to láska na první pohled. Velmi rychle jsme si uvědomili, že z nás bude ideální pár,“ rozplývala se vítězka Wimbledonu z roku 2017 nad počátkem vztahu. Samotná svatba se konala ve španělském městě Marbelle, kde ji Borges zároveň požádal o ruku.

„Ten nejkouzelnější den,“ napsala Muguruzaová na instagramu pod sérii snímků ze svatby. „Gratuluji, Garbi,“ napsala v komentářové sekci například elitní tenistka Ons Džabúrová (30). Nebyla ale jediná z tenisového prostředí. Ke gratulacím se připojila také Caroline Garciaová (30) či Angelique Kerberová (36).