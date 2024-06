Skvělá zpráva, hladová Muchová se vrací. Plánuje Wimbledon i olympiádu

Českému tenisu se vrací hvězda, která dělá ty největší výsledky. Tři čtvrtě roku, od loňského semifinále US Open, pauzírovala Karolína Muchová (27) kvůli zranění pravého zápěstí. V únoru podstoupila operaci, poslední červnový týden už ale hodlá absolvovat travnatý turnaj v Eastbourne, jenž je generálkou na Wimbledon. „Má obrovskou chuť a hlad,“ hlásí její slovenský kouč Emil Miške.

V plánu je samozřejmě i grandslam v All England Clubu a za žádnou cenu si nechce Karolína Muchová nechat ujít olympiádu. Na ni bude muset použít chráněný žebříček, čímž ze čtyřčlenné české kvóty pro dvouhru odsune Kateřinu Siniakovou.

Trenére, v jaké fázi je příprava na comeback?

„V úterý jsme poprvé vyrazili zkusit trávu do Nymburka. A když půjde všechno OK, měli bychom příští středu odletět do Eastbourne.“

Super zpráva! Vše jde tedy podle představ?

„Ano. Už asi šestý nebo sedmý týden trénujeme s raketou. Byl jsem překvapený, protože jsme ani nezačínali s dětskou raketou a pěnovými míči. Karolíně se zápěstí velmi dobře hojilo. Šlo i o jeho mobilitu, postupným hraním se velmi dobře uvolňovalo. Ukázalo se, že tenis je nejlepší lék, aby byla ruka ohebnější, silnější. Samozřejmě jsme tomu vše přizpůsobovali, opatrně jsme zvyšovali rychlost Karolíniných úderů i těch, které na ni šly. Opravdu jsme dávali velký pozor a během přípravy nebyl jediný problém, bolest ji nelimitovala, abychom si museli dávat pauzu.“