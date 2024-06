Limberský po opileckém skandálu na hokejovém MS: Překvapivá slova manželky!

Na letošní hokejový šampionát bude každý vzpomínat po svém. Českým hráčům jej bude připomínat zlatá medaile ve sbírce, Davidu Limberskému (40) zase pravděpodobně záchytka, na které skončil poté, co se rozhodl vyrazit do O2 areny na jeden ze zápasů. K incidentu se teď vyjádřila i jeho manželka Lenka, která svými slovy mnohé překvapila...

Těžko říct, kolik lidí bylo skandálem »Limby« zaskočeno. Bývalý obránce Viktorky totiž během uplynulých let ukázal, že se umí odvázat. A nejinak tomu bylo i v pražské O2 areně, kdy ho policie musela vyprovodit z jednoho z českých duelů.

„Ano, vyvedli mě kvůli nedorozumění. Já jsem se chtěl vrátit, protože jsem měl platný lístek, ale oni řekli, že ne. Před O2 arenou mi řekli, že klidně můžu jít pryč. Ale cítil jsem, že jsem nic neudělal, tak jsem se chtěl vrátit. Na základě toho mě pak hned odvezli,“ líčil tehdy pro CNN Prima News Limberský, který měl prý na místě »pod parou« přeskakovat turnikety a nakonec skončil na záchytce.

Co na jeho skandál řekla manželka Lenka? „Je mi na jednu stránku líto, že má nálepku rebela a zlobivce, takže ho tam vždycky hodí. Je pravda, že tuhle situaci možná nezvládl úplně nejlíp, ale nebylo to tak, jak to bylo všude uváděno,“ vysvětlovala s odstupem času Limberská pro Super.cz.

„Ano, nějakým způsobem se prohřešil, ale určitě neměl dopadnout tak, jak dopadnul. Rozhodně to nějakým způsobem netoleruji a zlobila jsem se, protože jsem tam nebyla s ním, ale opravdu to nebylo tak hrozné, jak se popisovalo v médiích,“ pravila. Příště tak možná zváží, jestli manžela, se kterým vychovává dcerku Lili, někam pustí bez dozoru.