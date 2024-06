Nejhorší i nejlepší týmy EURO: Česká stopa? Nic je správně, hodnotí v cizině

Velký dojem čeští fotbalisté na EURO nezanechali. Alespoň podle hodnocení zahraničních webů • FOTO: Koláž iSport.cz Kdo zatím na EURO hraje nejlepší fotbal? A kdo naopak patřil k nejhorším týmům na turnaji? Tady je žebříček iSport.cz top plus a top minus týmů po základních skupinách. Současně nabízíme i pohled na žebříčky dvou renomovaných zahraničních webů Guardian a The Athletic. V jednom z nich se Češi ocitli na úplném dně. Rozporuplné názory budí také dosavadní výkony Anglie.

Skotsko iSport.cz (24. místo): Skotští hráči, trenér i fanoušci jsou sympaťáci. Ale fotbal v jejich podání by potřeboval modernější kabát. Autobus, který předvedli v úvodním duelu s Německem, měl propíchlé gumy. Šlo o nejtrapnější výkon na mistrovství. Guardian (24. místo): Skotové dorazili s velkými nadějemi, ale odporoučeli se potichu s jedním bodem. Klíčoví hráči nebyli špatní, ale také nepředvedli to nejlepší. The Athletic (21. místo): Hluk od skotských fanoušků z tribun stál za to. Méně se dá říct o samotném týmu, který vystřelil jednou na branku proti Maďarsku, které měl porazit.

Česko iSport.cz (23. místo): Čím mohli svěřenci Ivana Haška zaskočit soupeře? Rohy, dlouhými auty nebo trestnými kopy. To je zoufale málo. Pokud chtějí být za zajímavé mužstvo, musejí zvládnout bleskovou souhru pod tlakem a hrát na polovině soupeře, nikoli u vlastní šestnáctky. Kdo je to naučí? Guardian (21. místo): Nejlepší výkon přišel proti Turecku, ale tam už tlačili káru do kopce po drsném vyloučení Baráka. The Athletic (24. místo): Co si o nich budete pamatovat? Zamyslete se na pár vteřin a zkuste nám to říct. Nic? To je zhruba správně.

Polsko iSport.cz (22. místo): Robert Lewandowski se před šampionátem zranil a jako by mužstvo přestalo existovat. Jinak podobný příběh jako u Čechů: i Poláci mají nadějné mladé hráče, ale nikdo jim na hřišti nevymezí mantinely pro spolupráci. Guardian (22. místo): První vyřazený tým. Vyhlídky nebyly dobré po zranění Roberta Lewandowského. The Athletic (23. místo): Nevzpomente si na jedinou věc, kterou udělali s výjimkou opakovaně zahrávané penalty od Lewandowského proti Francii.

Ukrajina iSport.cz (21. místo): Dovbyk, elitní střelec La ligy, Mudryk, jeden z nejdražších přestupů Premier League, Lunin, brankář Realu Madrid. Ale všechny hvězdy zhasly ve víru chaotické a pohodlné hry. Nepomohla ani motivace hrát pro národ těžce zkoušený válkou. Guardian (17. místo): Říkáte si, že by čtyři body měly stačit na postup. A až do ukrajinského případu tomu tak bylo. Doplatili na slabý úvod při prohře s Rumunskem. The Athletic (19. místo): Na konci trochu zklamání. Ukázali talent jen během druhé půle proti Slovensku.

Anglie iSport.cz (20. místo): Gareth Southgate má nejkvalitnější hráče na EURO. I poslední člen širokého kádru má punc individuální extratřídy. Ale kouč většině jednotlivců vymyslel odlišné role, než které zastávají v klubech. Výsledek? Sice hladký postup, ale po mdlé hře na údržbu obří kritika od fanoušků i médií. Zasloužená. Guardian (9. místo): Tým, který zatím nabízí mnohem víc otázek než odpovědí. The Athletic (13. místo): Je těžké hádat se s někým, kdo by Anglii chtěl vidět na konci žebříčku. Tak proč jsou relativně nahoře? Ehm, vyhráli skupinu.

Portugalsko iSport.cz (5. místo): S Gruzií tým protočil tým a byla z toho ostudná prohra. Ale předtím Bernardo Silva, Leao, Fernandes a spol. ukázali nesmírný útočný talent. Otázkou je, jak bude proti silnějším sokům stíhat Cristiano Ronaldo. Guardian (5. místo): Ronaldo vypadá lépe než při MS 2022, prohra s Gruzií nemusí moc znamenat, protože pár klíčových hráčů odpočívalo. The Athletic (4. místo): Byli hodně dobří proti Česku, velmi silní proti Turecku a pak udělali sedm změn v sestavě proti Gruzii. Jejich nejsilnější tým ale vypadá jako vážný uchazeč o titul.

Itálie iSport.cz (4. místo): Že squadra azzura nestíhala se Španěly, bylo úrovní protivníka. Luciano Spaletti je grande trenér s jasnou herní strategií. Její základní stavební kameny? Kompaktní obrana i presink a spousta kolmic v ofenzivě. Guardian (11. místo): Málem čelili nervóznímu čekání, zda postoupí z třetího místa. Nakonec po srovnání proti Chorvatsku na 1:1 na poslední chvíli skončili druzí. The Athletic (11. místo): Čím víc jste při pohledu na italskou hru zklamáni, tím víc se zdá matoucí, proč vyhráli poslední šampionát v roce 2021.

Rakousko iSport.cz (3. místo): Že se nemůže být celoplošný týmový presink u reprezentace tak kvalitní jako u klubového celku. Kouč Ralf Rangnick tuhle pověru vymazal ze světa. Proč takhle nemůže hrát i české národní mužstvo? Nemá přece horší hráče než Rakušané. Guardian (3. místo): Kolem týmu je pozitivní energie, která je může dostat daleko. The Athletic (2. místo): Vyhráli skupinu, ve které měli skončit třetí. Nacházejí se také ve „snadnější" polovině pavouka play off. Takže není úplně mimo otázka, zda mohou celý turnaj vyhrát.

Německo iSport.cz (2. místo): Julian Nagelsmann v březnových zápasech Die Mannschaft omladil a je z toho bingo. Wirtz a Musiala jsou géniové v pásu mezi soupeřovými obranami a zálohami. A přihrávky Toniho Kroose by nevymyslela ani umělá inteligence. Guardian (2. místo): Začali skvěle proti Skotsku… Ale před osmifinále proti Dánsku jsou na místě obavy hlavně kvůli jejich defenzivě. The Athletic (7. místo): Toni Kroos dělá přesně to, co poslední dekádu a posouvá se k spokojenému konci kariéry.