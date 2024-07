Procházka si i přes prohru vydělal balík: Náplast za rychlost!

Nebyla to žádná procházka! Duel o světový titul UFC v polotěžké váze ukončil Brazilec Alex Pereira (36) kopem do hlavy, z něhož se elitní český MMA bojovník Jiří Procházka (31) sice probral, ale nevzpamatoval.

Duel těchto soků skončil podruhé knokautem. Obhájce titulu Pereira Čecha v závěru vyrovnaného prvního kola tvrdě zasáhl levým hákem, hned na začátku druhého kola pak Brazilec zápas kopem na hlavu a následnými údery na zemi bleskově ukončil. Rozhodčí jej zastavil po 13 sekundách.

„Jiřina se zvedl, ale nestačilo to na to, aby to rozdýchal. Pak přišel kop na hlavu. Tohle je prostě zápasnický život,“ okomentoval to pro Nova Sport český bojovník těžké váhy Michal Martínek (34). Procházka světový titul UFC v polotěžké váhové kategorii napodruhé nezískal.

Vítěz jde výš

Procházka si ve 35. souboji připsal pátou porážku. V elitní světové organizaci neuspěl podruhé ze šesti pokusů. V červnu 2022 se stal šampionem poté, co v Singapuru uškrtil Glovera Teixeiru (44) z Brazílie. O necelý půlrok později se ale mistrovského pásu vzdal, neboť se v tréninku zranil a nemohl proti Teixeirovi nastoupit do plánované odvety. „Věděl jsem celý týden, že vyhraju,“ vyprávěl sebevědomý Pereira po své desáté výhře z 12 zápasů. „Uvidíme, co bude dál. Moje budoucnost je v těžké váze,“ naznačil šampion přesun do vyšší kategorie.

Vydělal 23 milionů

Vítězný Brazilec Pereira si vydělal v přepočtu 70 milionů korun, poražený Procházka 23 milionů. Odměna je vyšší než obvykle, jelikož oba borci rychlou dohodou o zápasu zachránili dlouho plánovanou akci, z níž se kvůli zranění dva týdny zpět omluvila největší hvězda, Ir Conor McGregor (35). Ten kvůli zlomenému prstu na noze nemohl nastoupit do duelu s Američanem Michaelem Chandlerem.