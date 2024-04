Procházkův parťák: Oheň je zpět i díky prohře. Rakičův kop uvidí lépe

Samuraj rivala zničí neortodoxním stylem. Tak nedělní klání nejlepšího českého bojovníka tipuje Matěj Peňáz, elitní bijec, který dříve pomáhal Jiřímu Procházkovi v přípravách na UFC. „Najít někoho, kdo vám na tréninku představí pohyby a údery z atypických úhlů, jako Jirka, je asi nemožné. Když pak čelíte někomu tak nečitelnému, začnete přemýšlet, a to vás zpomalí,“ vysvětluje v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Kdo je podle vás favoritem?

„V mých očích je favoritem určitě Jiří. Jedna věc je, že se Rakič vrací po zranění, které ho z klece drželo dva roky. To se může na výkonu rozhodně podepsat. Druhá věc – stylisticky tento duel sedí víc Jirkovi. Přestože umí Rakič dobře wrestlit, většinou bojuje v postoji, v kickboxerském stylu. Jiří a jeho zvláštní postoj by na něj mohli platit. Myslím, si že Srbovo největší předností je fyzická zdatnost, z videí i fotek, která jsem před soubojem viděl se mi zdá, že nastoupí ve skvělé kondici. Je to obrovský chlap. Stylistika boje však hraje do karet jasně samurajovi, vyhraje knockoutem.“

Zmínil jste Procházkův „zvláštní postoj“. Ten je hodně náchylný ke kopům, v nichž Rakič exceluje. Navíc právě kopy na holeně dělali Procházkovi velké problémy v poslední klání s Alexem Pereirou.

„Rakič se snaží vynikat ve stejných věcech jako Pereira, ale je mezi nimi velký rozdíl. Pereirův kop na nohu je perfektní. Vysílá ho tak, že vůbec nepohne vrškem těla a vy nemáte sebemenší šanci ho vidět. Nestihne reagovat, protože v boji sledujete soupeře jen od pasu nahoru. Nohy vnímáte jen letmo. Rakič kope jinak – vytáčí do něj celé tělo s použitím maximální síly. Možná je jeho tvrdší, ale určitě je viditelnější. Věřím, že se i Jirka poučil z posledního zápasu a na kopy s trenéry připravil.“

Zároveň jste připomněl i wrestling. Dotkne se zápas dvou postojářů vůbec země?

„Myslím, že se Rakič bude snažit přenést boj na zem. Když si nevíte se soupeřem rady, zkusíte plán B, a tím bude v Srbově případě právě wrestling. Jiří mu bude hrozně nepříjemným oponentem v postoji, kvůli nečitelnosti a nepředvídatelnosti. Rakič v UFC ani nikoho neuškrtil. I když někoho dostal pod sebe, nedokázal moc postupovat a vylepšovat si pozice. Jestli se Jirka ocitne pod ním, určitě bude schopen vstát. Dokázal se postavit i (Gloveru) Teixeirovi, a ten má zemařské schopnosti úplně jiného kalibru.“

Návrat po dlouhém zranění, který nyní čeká Rakiče, jste sám zažil. Jaké je vracet se po vážném zranění a dlouhých měsících do klece?

„Po tak dlouhé pauze jste do tréninku mnohem víc zažraní, vážíte si toho, že můžete konečně dělat, co máte rádi. Trénovat však můžete, jak chcete, ale zápas je něco jiného. Ten tlak… Rakiče zároveň čeká největší duel kariéry. Nikdy předtím nešel na takhle sledovaném turnaji s obrovskou dávkou pozornosti. Jirka už dvakrát bojoval o pás a stál jeho souboj vévodil i galavečeru v Madison Square Garden. Tlak může Srba rozhodit.“

Několikrát jste v minulosti pomáhal Procházkovi s přípravou na UFC, dokonce jste mu simuloval elitního bijce Dominicka Reyese. V čem je samurajův styl tak nepříjemný vůči klasickému kickboxerskému stylu, který s Rakičem sdílíte?

„Jirkův způsob boje je na ortodoxní postoj vynikající. Když proti vám jde někdo s perfektní přímkou jako z učebnice a použije ji v zápase, vy ten úder vidíte a stihnete reagovat, protože jste na něj zvyklí z tréninku. Mnoho lidí si myslí, že v boji přemýšlíte, ale tak to nefunguje, není na to čas. Tělo si zafixuje reakci na tréninku a pak ji instinktivně použije během zápasu. Najít někoho, kdo vám na tréninku představí pohyby a údery z atypických úhlů, jako Jirka, je asi nemožné. Když pak čelíte někomu tak nečitelnému, začnete přemýšlet, a to vás zpomalí.“

Predikci už jste odhalil – KO. V jakém kole ale přijde?

„Toť otázka…Když do zápasu Rakič hodně vletí a bude se snažit presovat, Jirkova obranou je útok, takže by finiš padl už v prvním kole. Jestli k souboji přistoupí Rakič opatrněji, Jiří ho ukončí v poslední pětiminutovce. Vždy žasnu, jak dokáže kondičně dominovat. Myslím, že to dokáže díky tomu, že před zápasem shazuje jen velmi málo váhy.“

Co říkáte na rivalitu, kterou se Rakič snaží rozdmýchat?

„Není to reálná nenávist ani zášť. Podle mě to vidí jako cestu, jak se zviditelnit a prokousat se rychleji k titulové šanci.“

Procházka se už vůči trashtalku nezdá tak lhostejný jako dříve. Může to mít vliv na výkon?

„Mám stejný pocit. Na tiskovkách z něj jde cítit více emocí. Myslím však, že to není kvůli Rakičovým kecům, nýbrž kvůli první porážce po osmi letech. Ta ho zase nastartovala, rozproudila v něm nový oheň. Přestože ho prohra možná opravdu nabudila v přípravě, do klece nastoupí ledově klidný jako vždy. Nenechá se rozhodit.“

Prohra s Pereirou mu tedy pomohla?

„Určitě. Výhra vás vždy dokáže nakopnout. Prohra vás vždy mrzí, shodí vám ego. Nastartujete se pak o to více, protože takové pocity nechcete zažívat. Nedřete, abyste pak prohráli. Teď je oheň zpět.“