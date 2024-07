Pereira promluvil o zápase s Procházkou: Tajemství soupeřova úspěchu!

Opět to zvládl. Stejně jako loni v listopadu, i nyní dokázal proti českému zápasníkovi Jiřímu Procházkovi (31), že ve své váhové kategorii platí po právu za šampiona. Bijec Alex Pereira (36) navíc prozradil, v čem tkvělo tajemství úspěchu, díky čemuž obhájil cenný pás.

Stačilo, aby z druhého kola očekávaného souboje mezi Jiřím Procházkou a Alexem Pereirou uběhlo sotva pět vteřin a bylo hotovo. Český oblíbenec se po drsném kopu do hlavy ze strany brazilského soupeře sesunul k zemi a zápas pro něj po několika dalších vteřinách skončil porážkou.

Pás pro šampiona polotěžké váhy tak Procházka nezískal. V táboře Pereiry se naopak téměř ihned po konci začalo slavit. A byl pro to velký důvod. Jak se vlastně Alex připravoval na obávaného soupeře? O tom promluvil na pozápasové tiskové konferenci. „Dřel jsem. Samozřejmě příprava pouze dva týdny do zápasu nebyla ideální, ale já jsem využil této příležitosti a udělal jsem, co jsem udělal. Když se mě lidé ptali, jestli jsem připravený, tak jsem řekl, že jim to v sobotu ukážu. Přesně, jak jsem řekl, tak jsem i učinil,“ nechal se slyšet Pereira.

Zároveň prozradil své tajemství úspěchu. „V plánu to úplně nebylo, ale trenéři mi ukázali video, na němž se Jiří před zápasem rozcvičoval a snažil se tam ukazovat obranu a kontry proti calf kickům (kopy na lýtko),“ poodkryl Pereira a pokračoval. „Říkal jsem si, že si bude dávat spíše pozor na nohy, navíc pouštěl ruce dolů, proto jsem využil kopu na odkrytou hlavu,“ řekl o svém vítězném plánu.

Nutno podotknout, že Alexův kop do hlavy Procházky byl dost ošklivý. Sám Jiří pak vypadal opravdu otřeseně. „Vím, že Jiří hodně mluví o duchovnu. Jen aby věděl, že stejný bůh, který nám požehnal, je ten, který nás také chrání. Hodně se modlím za něj i za to, aby byl po tomto zápase v pořádku,“ pronesl Pereira. „Přeju mu, ať se uzdraví. Tohle je naše práce. Doufám, že se vrátí co nejrychleji.“

Procházka padl po drsném kopu: Reakce Vémoly na prohru! Čeští fanoušci MMA zuří kvůli přenosu zápasu Procházky: Málem prošvihli KO!