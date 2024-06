Procházka padl po drsném kopu: Reakce Vémoly na prohru!

Hotovo, dobojováno. Sen o vítězné odvetě a zisku mistrovského pásu se Jiřímu Procházkovi (31) rozplynul. Český MMA bijec prohrál s Alexem Pereirou (36) ve druhém kole poté, co inkasoval tvrdý kop do hlavy. Duel okomentoval i slavný zápasník Karlos »Terminátor« Vémola (38). Co přesně řekl?

Vémola si odbyl komentátorskou premiéru, když usedl po boku zkušeného komentátora Michala Petrgála během dlouho očekávaného mače UFC mezi Jiřím Procházkou a Alexem Pereirou o titul polotěžké váhy. Odveta českému zápasníkovi ale bohužel nevyšla.

„Pokud se na zápas budeme dívat bez posledních deseti vteřin, tak byl do té doby skvěle zvládnutý. Líbila se mi práce Jiřího týmu. Trenéři mu skvěle radili, aby dělal to, co fungovalo v prvním zápase. Jiří to dělal a měl přehled, kde je v zápase,“ citoval Karlose web sport.cz. „První kolo bylo velice vyrovnané a bylo vidět, jak tihle frajeři jsou úplně odskočení od zbytku kluků v divizi. Takový zápas může rozhodnout jakýkoli úder,“ řekl Vémola.

Následně prozradil, jaký moment pro něj byl rozhodující. Podle hvězdy organizace Oktagon byl zásadní především poslední Pereirův úder v prvním kole. „Jiří byl tak otřesený, že se za minutu pauzy nedokázal zregenerovat. Když jde člověk po takovém otřesu dál do zápasu, tak má pomalejší reakce a nedokáže adekvátně zareagovat na údery. Nesmíme zapomínat, že to byl titulový zápas na obrovské kartě. Oba kluci jsou extra třída, velký respekt k výkonu, jaký předvedli,“ vysekl Vémola poklonu jak Procházkovi, tak Pereirovi.