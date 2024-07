Navrátilová vyhrožuje kámošce Evertové: S tebou už nepromluvím!

Jak jde o politiku, nemám slitování! Tenisová legenda Martina Navrátilová (67) varovala svoji životní rivalku Chris Evertovou (69), že s ní přestane mluvit, pokud při prezidentských volbách dá hlas Trumpovi.

Táhne jim na sedmdesát, ale zase se smály jako dvě rozpustilé školačky. „Nejsladší z mých devíti wimbledonských triumfů? Hned ten první, kdy jsem ve finále porazila Chris,“ ušklíbla se Martina nad 46 let starou vzpomínkou. „Ne, to jsem fakt prohrát neměla. V té době jsem tě porážela, ve finále jsem ve třetím setu vedla, ale pak přišel ten moment...“ ošívala se Chris. „Jo, trefila jsi mě do hlavy a já se probudila!“ chechtala se Navrátilová. „Přesně, celé se to pak otočilo,“ smutnila Evertová.

Letos zase přijely komentovat do Wimbledonu, kde jejich rivalita v 70. a 80. letech jen kvetla. Pětkrát se potkaly ve finále, pětkrát vyhrála Martina. Jejich vztah prošel turbulentními výkyvy, teď jsou životní kámošky. „Je to ironie, jak se naše životy proplétají. Každá jsme vyhrály 18 grandslamů, ze všech míst na světě jsme se obě usadily v Coloradu a pak na Floridě, obě jsme ve stejnou dobu bojovaly s rakovinami. Tohle fakt nevymyslíte,“ kroutila hlavou Evertová.

Vytasily na sebe i pár pikantností. „Já vždy měla Chris za spořádanou holku, ale když si dá deci vína, je úplně jiná. Chrlí ze sebe sprosté vtipy, některé si pořád pamatuji,“ smála se Martina, zatímco parťačka se držela za hlavu: „Fakt díky...“

Že je nemůže nic rozdělit? Jedna hrozba tu je: Politika! „Jsem velmi aktivní v Demokratické straně na Floridě, dala jsem i peníze na Bidenovu kampaň,“ prozradila Navrátilová. Jenže nedávná televizní debata ji vyděsila, její favorit nebyl ve formě. A Evertová je dokonce rozpolcená. „Vždycky jsem chtěla Bidena, ale poslední dny pro mě byly depresivní. Nevím, koho budu volit,“ vzdychala, což Martinu rozpálilo: „Ne! Jestli budeš volit Trumpa, už s tebou nepromluvím!“

Planá hrozba? Jejich přátelství je sice skálopevné, ale u zapálené demokratky Navrátilové nikdy nevíte...